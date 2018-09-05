Власти ЛНР отвергли обвинение Киева в обстреле села в Донбассе

ЛУГАНСК, 5 сен — РИА Новости. Официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко отверг обвинение украинских властей в обстреле села Катериновка в Донбассе.
"Константин Ильченко, самовольно, ради самопиара, без согласования с представителями ВСУ публикует ложную информацию об обстреле якобы зажигательными боеприпасами. Что примечательно, в сообщении указывается, что обстрел был "около полудня", а в сводке штаба так называемой операции объединенных сил на 18.00 мы не заметили данного населенного пункта", — прокомментировал Марочко.
"Со всей ответственностью в очередной раз заявляю, что к указанному инциденту НМ ЛНР не причастна. Это очередная провокация украинских властей, направленная на срыв Минских договоренностей и обвинение Народной милиции ЛНР", — сказал Марочко.