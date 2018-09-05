Украина завела уголовное дело на Россию из-за "крымского оружия" в Донбассе

КИЕВ, 5 сен – РИА Новости. Глава Национальной полиции Украины Сергей Князев обвинил Россию в том, что она не обеспечила сохранность оружия в Крыму и оно с территории полуострова якобы попадает в Донбасс; украинская полиция в связи с этим завела уголовное дело против РФ.
Он заявил, что якобы "началось перемещение оружия, захваченного на территории 14 военных частей и одного военного вуза, в оккупированные территории Донецкой и Луганской областей". По его словам, в дальнейшем это оружие поступало в руки незаконных вооруженных формирований, действующих на востоке Украины, и использовалось в боевых действия против украинских военных.
Князев отметил, что полиция установила более 60 фактов изъятия у незаконных вооруженных формирований оружия из Крыма, которое ранее находилась в воинских частях ВСУ на территории Севастополя, Феодосии, Симферополя.
Крым стал российским регионом в результате референдума, который проводился после госпереворота на Украине в 2014 году. Около 97 процентов жителей Республики Крым и 96 процентов жителей Севастополя высказались за возвращение территории в состав России.
По словам сенатора Алексея Пушкова, "что бы ни случилось на Украине, там сразу обвиняют Россию".
Российское Минобороны неоднократно сообщало, что не поставляет ополченцам военной техники, боеприпасов, не оказывают другой помощи. Заявления Киева по этому поводу в оборонном ведомстве назвали "абсолютной чушью", которая "не поддается никакой критике".