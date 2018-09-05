Украина завела уголовное дело на Россию из-за "крымского оружия" в Донбассе

КИЕВ, 5 сен – РИА Новости. Глава Национальной полиции Украины Сергей Князев обвинил Россию в том, что она не обеспечила сохранность оружия в Крыму и оно с территории полуострова якобы попадает в Донбасс; украинская полиция в связи с этим завела уголовное дело против РФ.

"Российская Федерация не обеспечила хранение огнестрельного стрелкового оружия и боеприпасов на территориях захваченных военных объектов Украины в Автономной республике Крым и городе Севастополь", — утверждает Князев, слова которого приводит пресс-служба Нацполиции Украины.

Он заявил, что якобы "началось перемещение оружия, захваченного на территории 14 военных частей и одного военного вуза, в оккупированные территории Донецкой и Луганской областей". По его словам, в дальнейшем это оружие поступало в руки незаконных вооруженных формирований, действующих на востоке Украины, и использовалось в боевых действия против украинских военных.

Князев отметил, что полиция установила более 60 фактов изъятия у незаконных вооруженных формирований оружия из Крыма, которое ранее находилась в воинских частях ВСУ на территории Севастополя, Феодосии, Симферополя.

В частности, он сообщил о случае — изъятии на территории Донецкой и Луганской областей 51 автомата, 15 пистолетов, двух гранатометов и одного карабина. По данному факту открыто уголовное дело в отношении Российской Федерации по статье "нарушение законов и обычаев войны". Эта статья предусматривает уголовную ответственность за применение средств ведения войны, запрещенных международным правом, другие нарушения законов и обычаев войны, предусмотренных международными договорами.

Крым стал российским регионом в результате референдума, который проводился после госпереворота на Украине в 2014 году. Около 97 процентов жителей Республики Крым и 96 процентов жителей Севастополя высказались за возвращение территории в состав России.

В январе 2015 года Верховная рада Украины приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором", так как Киев считает, что РФ вмешивается в дела Украины и является стороной конфликта в Донбассе. МИД РФ назвал эти утверждения "публичными бездоказательными инсинуациями". Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и непричастна к событиям на юго-востоке, заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.

По словам сенатора Алексея Пушкова, "что бы ни случилось на Украине, там сразу обвиняют Россию".

Российское Минобороны неоднократно сообщало, что не поставляет ополченцам военной техники, боеприпасов, не оказывают другой помощи. Заявления Киева по этому поводу в оборонном ведомстве назвали "абсолютной чушью", которая "не поддается никакой критике".