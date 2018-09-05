Британия назвала имена обвиняемых в отравлении Скрипалей

Подозреваемые в попытке убийства Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери Александр Петров и Руслан Боширов

Подозреваемые в попытке убийства Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери Александр Петров и Руслан Боширов

МОСКВА, 5 сен – РИА Новости. Британские власти назвали подозреваемых в отравлении в Солсбери, опубликовали их фотографии и пригрозили расширением антироссийских санкций. В Москве заявили, что опубликованные имена "Александр Петров" и "Руслан Боширов" ничего не говорят, но в Лондоне и сами признают, что это могут быть псевдонимы.

В Солсбери 4 марта, согласно утверждениям британских властей, были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает. Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что "дело Скрипаля" рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России.

В среду прокуратура Великобритании назвала имена двух подозреваемых в попытке убийства Скрипалей. На размещенных на сайте полиции снимках изображены два небритых мужчины, одетых в рубашки и темную верхнюю одежду. Фотоснимки подписаны: Александр Петров и Руслан Боширов.

Как заявил глава контртеррористического подразделения полиции Лондона Нил Басу, подозреваемым, предположительно, около 40 лет. По его словам, похоже, что они перемещались под псевдонимами и это не их настоящие имена.

Полиция также опубликовала детали передвижения подозреваемых: Петров и Боширов пробыли в Британии лишь три дня.

По данным, публикуемым в британских медиа, двое россиян прибыли в лондонский аэропорт "Гэтвик" 2 марта в 15.00 рейсом "Аэрофлота" SU-2588 из Москвы. Примерно в 17.00 они доехали до вокзала "Виктория" в центре Лондона, а далее пересели на другой общественный транспорт. С 18.00 до 19.00 они находились в районе Ватерлоо, а затем направились в отель City Stay в районе Боу Роуд на востоке Лондона. Там они провели следующие две ночи.

Третьего марта в 11.45 Петров и Боширов прибыли из своего отеля на станцию "Ватерлоо", а оттуда в 14.25 прибыли в Сослбери. Полиция полагает, что эта поездка была своего рода разведкой местности. В 16.10 двое россиян якобы покинули Солсбери и вернулись в отель спустя четыре часа.

Наконец, 4 марта в 8.05 двое россиян вновь прибыли на станцию "Ватерлоо", оттуда поехали в Солсбери, а в 16.45 вернулись в Лондон. В 22.30 подозреваемые вылетели из Лондона в Москву рейсом "Аэрофлота" SU-2585, сообщала полиция.

Просить о выдаче не будут



Прокурорская служба заявила, что не будет просить Россию об экстрадиции подозреваемых, "так как российская конституция не позволяет выдавать граждан России" и Москва "дала это понять, отвечая на другие запросы об экстрадиции".

Впрочем в прокуратуре оговорились, что если эта позиция Москвы изменится, Лондон направит запрос об экстрадиции.

При этом в прокурорской службе заявили, что выдан европейский ордер на арест подозреваемых, который предполагает, что любой из них в случае приезда в европейскую страну будет задержан и может быть экстрадирован в Британию.

Как заявил Басу, британская полиция будет добиться распространения "красных уведомлений" Интерпола для задержания двух россиян. Пока в базе данных Интерпола фамилии Петрова и Боширова не значатся.

Между тем, Генпрокуратура России продолжает настаивать на сотрудничестве с британскими коллегами по этому делу и рассчитывает получить их материалы с доказательной базой, в том числе "о возможной причастности к покушению на жизнь Скрипалей неких российских граждан", заявил РИА Новости представитель ведомства Александр Куренной.

Имена ничего не говорят

В МИД России заявили, что опубликованные имена и фотографии Москве ни о чем не говорят.

Официальный представитель ведомства Мария Захарова сказала, что "в СМИ появились заявления британских официальных лиц относительно подозреваемых по делу Солсбери и Эймсбери, делается увязка с Россией".

"Опубликованные в СМИ имена, как и фотографии, нам ничего не говорят", — заявила она и вновь призвала британскую сторону "перейти от публичных обвинений и информационных манипуляций к практическому взаимодействию по линии правоохранительных органов".

Захарова напомнила, что Россия направляла Лондону многочисленные соответствующие запросы. "Расследование столь серьёзных преступлений, о которых неоднократно заявляли в Великобритании, требует самой тщательной работы, скрупулезного анализа данных и плотного взаимодействия", — заключила она.

В Кремле также заявили, что впервые слышат названные британской стороной фамилии.

"Просто мы услышали или увидели две фамилии, но эти фамилии мне лично ничего не говорят, как и вам, я думаю. Тем более там был еще комментарий по линии Скотланд-Ярда, что эти фамилии якобы вымышленные", — сказал помощник президента России по внешней политике Юрий Ушаков.

"Я не понимаю, для чего это было сделано и какого рода сигнал посылает британская сторона. Трудно разобраться", — добавил он. По словам Ушакова, "эти данные — это не данные, а непонятно что".

Лондон хочет наказать Москву

После публикации новых данных по Солсбери в британском парламенте выступила премьер-министр Тереза Мэй.

Она заявила, что намерена добиваться расширения санкций в отношении России из-за выводов следствия по Солсбери и будет обращаться к "партнерам в ЕС и работать через Организацию по запрещению химического оружия".

При этом сама Великобритания отвергает любые обвинения в причастности к производству нервно-паралитического вещества, которым были отравлены люди в Солсбери и Эймсбери, сказала Мэй.

"Мы видели заявления… о том, что "Новичок" могли произвести мы… Я отвергаю эти обвинения. Только Россия располагает возможностями по производству такого вещества. Несколько месяцев назад мы заявили о причастности России, и мы оказались правы", — сказала британский премьер.

Россия не имеет отношения к инцидентам

При этом постпред России при ОЗХО Александр Шульгин заявил в среду, что Россия не имеет ничего общего с инцидентом в Солсбери, а обвинения в причастности России к инцидентам в Солсбери и Эймсбери назвал голословаными.

Там он прокомментировал опубликованные во вторник выводы ОЗХО по инциденту в Эймсбери.

"Округлое достаточно содержание доклада, но это не помешало британцам сразу же заявить, мол, что и требовалось доказать, — опять "Новичок", опять это Россия, дальше список набивших оскомину голословных обвинений в причастности России", — сказал российский дипломат.

Он напомнил, что в докладе не упоминается название "Новичок", а также нет никакого упоминания о стране происхождения химиката, примененного в Эймсбери, и нет определения этого химического вещества в качестве боевого. По словам Шульгина, в документе подчеркивается, что техсекретариат ОЗХО не в состоянии дать ответ на вопрос, было ли найденное в Эймсбери вещество из той же партии, что и химикат, использованный в Солсбери.

Признаки целенаправленной кампании

По мнению сотрудника Института проблем международной безопасности РАН Алексея Фененко, новые заявления по Солсбери направлены на создание задела для обвинений в адрес российских чиновников и для введения ограничений на поездки россиян в страну — они синхронны с обвинениями в применении химоружия в адрес президента Сирии.

Как полагает Фененко, вся кампания с "делом Скрипалей" заказная, а ее конечная цель – добиться двух результатов: доказать, что Россия – это государство-изгой, которое применяет химическое оружие, и создать задел для обвинения любых российских чиновников, их ареста по обвинениям в применении химического оружия.

Отвечая на вопрос РИА Новости, почему британская прокуратура предъявила обвинения подозреваемым только сейчас, эксперт обратил внимание на то, что обвинения в адрес российской стороны синхронны с обвинениями в адрес президента Сирии Башара Асада, которого Запад обвиняет в применении химического оружия на своей территории.

"Почему именно сейчас? Обратите внимание, что все время "дело Скрипалей" синхронно с обвинениями против Асада в Сирии о применении химического оружия. Только следует какой-то кризис вокруг Асада в Сирии, как на днях, например, предупреждение (президента США Дональда) Трампа – сразу же англичане "достают" дело Скрипалей", — считает Фененко.

"Скажем так, "клиент" России Асад применяет химоружие, и сама Россия делает тоже. Это конечная цель пропагандистской кампании", — изложил эксперт свое видение британского подхода.

По его мнению, после новых данных по Солсбери стоит готовиться к ограничениям личных поездок в США и Британию. "Кому-то это, конечно, не понравится, но будет сокращена резко выдача виз (гражданам России), а, во-вторых, могут начаться аресты фактически любого гражданина России в этих странах", — считает Фененко.