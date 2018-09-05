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Британия назвала имена обвиняемых в отравлении Скрипалей

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Дело об отравлении Скрипалей (1683)
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© REUTERS / Metroplitan Police Подозреваемые в попытке убийства Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери Александр Петров и Руслан БошировПодозреваемые в попытке убийства Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери Александр Петров и Руслан Боширов
© REUTERS / Metroplitan Police

МОСКВА, 5 сен – РИА Новости. Британские власти назвали подозреваемых в отравлении в Солсбери, опубликовали их фотографии и пригрозили расширением антироссийских санкций. В Москве заявили, что опубликованные имена "Александр Петров" и "Руслан Боширов" ничего не говорят, но в Лондоне и сами признают, что это могут быть псевдонимы.

Григорий Евсеевич Зиновьев
© РИА Новости
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В Солсбери 4 марта, согласно утверждениям британских властей, были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает. Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что "дело Скрипаля" рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России.

В среду прокуратура Великобритании назвала имена двух подозреваемых в попытке убийства Скрипалей. На размещенных на сайте полиции снимках изображены два небритых мужчины, одетых в рубашки и темную верхнюю одежду. Фотоснимки подписаны: Александр Петров и Руслан Боширов.

Как заявил глава контртеррористического подразделения полиции Лондона Нил Басу, подозреваемым, предположительно, около 40 лет. По его словам, похоже, что они перемещались под псевдонимами и это не их настоящие имена.

Полиция также опубликовала детали передвижения подозреваемых: Петров и Боширов пробыли в Британии лишь три дня.

По данным, публикуемым в британских медиа, двое россиян прибыли в лондонский аэропорт "Гэтвик" 2 марта в 15.00 рейсом "Аэрофлота" SU-2588 из Москвы. Примерно в 17.00 они доехали до вокзала "Виктория" в центре Лондона, а далее пересели на другой общественный транспорт. С 18.00 до 19.00 они находились в районе Ватерлоо, а затем направились в отель City Stay в районе Боу Роуд на востоке Лондона. Там они провели следующие две ночи.

Третьего марта в 11.45 Петров и Боширов прибыли из своего отеля на станцию "Ватерлоо", а оттуда в 14.25 прибыли в Сослбери. Полиция полагает, что эта поездка была своего рода разведкой местности. В 16.10 двое россиян якобы покинули Солсбери и вернулись в отель спустя четыре часа.

Наконец, 4 марта в 8.05 двое россиян вновь прибыли на станцию "Ватерлоо", оттуда поехали в Солсбери, а в 16.45 вернулись в Лондон. В 22.30 подозреваемые вылетели из Лондона в Москву рейсом "Аэрофлота" SU-2585, сообщала полиция.

Просить о выдаче не будут

Прокурорская служба заявила, что не будет просить Россию об экстрадиции подозреваемых, "так как российская конституция не позволяет выдавать граждан России" и Москва "дала это понять, отвечая на другие запросы об экстрадиции".

Указатель на въезде в город Солсбери. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Впрочем в прокуратуре оговорились, что если эта позиция Москвы изменится, Лондон направит запрос об экстрадиции.

При этом в прокурорской службе заявили, что выдан европейский ордер на арест подозреваемых, который предполагает, что любой из них в случае приезда в европейскую страну будет задержан и может быть экстрадирован в Британию.

Как заявил Басу, британская полиция будет добиться распространения "красных уведомлений" Интерпола для задержания двух россиян. Пока в базе данных Интерпола фамилии Петрова и Боширова не значатся.

Между тем, Генпрокуратура России продолжает настаивать на сотрудничестве с британскими коллегами по этому делу и рассчитывает получить их материалы с доказательной базой, в том числе "о возможной причастности к покушению на жизнь Скрипалей неких российских граждан", заявил РИА Новости представитель ведомства Александр Куренной.

Имена ничего не говорят

В МИД России заявили, что опубликованные имена и фотографии Москве ни о чем не говорят.

Официальный представитель ведомства Мария Захарова сказала, что "в СМИ появились заявления британских официальных лиц относительно подозреваемых по делу Солсбери и Эймсбери, делается увязка с Россией".

"Опубликованные в СМИ имена, как и фотографии, нам ничего не говорят", — заявила она и вновь призвала британскую сторону "перейти от публичных обвинений и информационных манипуляций к практическому взаимодействию по линии правоохранительных органов".

Сергей Скрипаль в супермаркете. 27 февраля 2018
© AFP 2018
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Захарова напомнила, что Россия направляла Лондону многочисленные соответствующие запросы. "Расследование столь серьёзных преступлений, о которых неоднократно заявляли в Великобритании, требует самой тщательной работы, скрупулезного анализа данных и плотного взаимодействия", — заключила она.

В Кремле также заявили, что впервые слышат названные британской стороной фамилии.

"Просто мы услышали или увидели две фамилии, но эти фамилии мне лично ничего не говорят, как и вам, я думаю. Тем более там был еще комментарий по линии Скотланд-Ярда, что эти фамилии якобы вымышленные", — сказал помощник президента России по внешней политике Юрий Ушаков.

"Я не понимаю, для чего это было сделано и какого рода сигнал посылает британская сторона. Трудно разобраться", — добавил он. По словам Ушакова, "эти данные — это не данные, а непонятно что".

Лондон хочет наказать Москву

После публикации новых данных по Солсбери в британском парламенте выступила премьер-министр Тереза Мэй.

Здание МИД РФ. Архивное фото
© РИА Новости
Российский МИД возмутился тональностью выступления Мэй

Она заявила, что намерена добиваться расширения санкций в отношении России из-за выводов следствия по Солсбери и будет обращаться к "партнерам в ЕС и работать через Организацию по запрещению химического оружия".

При этом сама Великобритания отвергает любые обвинения в причастности к производству нервно-паралитического вещества, которым были отравлены люди в Солсбери и Эймсбери, сказала Мэй.

"Мы видели заявления… о том, что "Новичок" могли произвести мы… Я отвергаю эти обвинения. Только Россия располагает возможностями по производству такого вещества. Несколько месяцев назад мы заявили о причастности России, и мы оказались правы", — сказала британский премьер.

Россия не имеет отношения к инцидентам

При этом постпред России при ОЗХО Александр Шульгин заявил в среду, что Россия не имеет ничего общего с инцидентом в Солсбери, а обвинения в причастности России к инцидентам в Солсбери и Эймсбери назвал голословаными.

Там он прокомментировал опубликованные во вторник выводы ОЗХО по инциденту в Эймсбери.

Сотрудники английской полиции . Архивное фото
© AP Photo / Matt Dunham
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"Округлое достаточно содержание доклада, но это не помешало британцам сразу же заявить, мол, что и требовалось доказать, — опять "Новичок", опять это Россия, дальше список набивших оскомину голословных обвинений в причастности России", — сказал российский дипломат.

Он напомнил, что в докладе не упоминается название "Новичок", а также нет никакого упоминания о стране происхождения химиката, примененного в Эймсбери, и нет определения этого химического вещества в качестве боевого. По словам Шульгина, в документе подчеркивается, что техсекретариат ОЗХО не в состоянии дать ответ на вопрос, было ли найденное в Эймсбери вещество из той же партии, что и химикат, использованный в Солсбери.

Признаки целенаправленной кампании

По мнению сотрудника Института проблем международной безопасности РАН Алексея Фененко, новые заявления по Солсбери направлены на создание задела для обвинений в адрес российских чиновников и для введения ограничений на поездки россиян в страну — они синхронны с обвинениями в применении химоружия в адрес президента Сирии.

Как полагает Фененко, вся кампания с "делом Скрипалей" заказная, а ее конечная цель – добиться двух результатов: доказать, что Россия – это государство-изгой, которое применяет химическое оружие, и создать задел для обвинения любых российских чиновников, их ареста по обвинениям в применении химического оружия.

Подозреваемый в попытке убийства Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери Руслан Боширов
© Фото : Metropolitan Police
Фото по "делу Скрипалей" ничего не доказывают, заявил постпред при ОЗХО

Отвечая на вопрос РИА Новости, почему британская прокуратура предъявила обвинения подозреваемым только сейчас, эксперт обратил внимание на то, что обвинения в адрес российской стороны синхронны с обвинениями в адрес президента Сирии Башара Асада, которого Запад обвиняет в применении химического оружия на своей территории.

"Почему именно сейчас? Обратите внимание, что все время "дело Скрипалей" синхронно с обвинениями против Асада в Сирии о применении химического оружия. Только следует какой-то кризис вокруг Асада в Сирии, как на днях, например, предупреждение (президента США Дональда) Трампа – сразу же англичане "достают" дело Скрипалей", — считает Фененко.

"Скажем так, "клиент" России Асад применяет химоружие, и сама Россия делает тоже. Это конечная цель пропагандистской кампании", — изложил эксперт свое видение британского подхода.

По его мнению, после новых данных по Солсбери стоит готовиться к ограничениям личных поездок в США и Британию. "Кому-то это, конечно, не понравится, но будет сокращена резко выдача виз (гражданам России), а, во-вторых, могут начаться аресты фактически любого гражданина России в этих странах", — считает Фененко.

Самые страшные отравляющие вещества
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Самые страшные отравляющие вещества

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