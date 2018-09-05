Лукашенко собрал урожай картофеля на своем участке

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время уборки урожая на своем приусадебном участке. 5 сентября 2018

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время уборки урожая на своем приусадебном участке. 5 сентября 2018

МИНСК, 5 сен — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в среду по окончании рабочих мероприятий присоединился к уборке урожая картофеля и бахчевых на своем приусадебном участке, сообщает Sputnik Беларусь.

В сообщении отмечается, что на президентском участке выращивается картофель нескольких сортов — "Уладар", "Королева Анна" и "Сатина".

"В этот день убрали все три, и сразу же картофель отсортировали. Несмотря на частично засушливое лето, год выдался картофельным, а урожай на президентском поле получен приличный — с площади в 1,5 гектара убрали 60 тонн. Таким образом, урожайность составила 400 центнеров на гектар", — уточняет агентство.

Сорт "Уладар" выведен белорусскими агрономами, а другие два — немецкой селекции.

"Бахчевых на площади в 1,6 гектара сегодня собрали 42 тонны, но это только на одном поле. Сельхозработы на подворье президента продолжатся и в предстоящие дни", — говорится в сообщении.

По окончании работ Лукашенко и его помощники по уборке урожая прямо в поле продегустировали выращенные арбузы.

Уборка урожая на подворье президента Белоруссии уже стала традицией. Ранее собранный урожай передавался в приюты и дома престарелых.