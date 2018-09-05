МИД нашел нестыковки на фото подозреваемых по "делу Скрипалей"

Подозреваемые в попытке убийства Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери Александр Петров и Руслан Боширов

Подозреваемые в попытке убийства Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери Александр Петров и Руслан Боширов

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Российский МИД обратил внимание на нестыковки в обнародованных Лондоном в среду данных о подозреваемых. Об этом заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Так, Скотленд-Ярд опубликовал фотографии подозреваемых в аэропорту Гэтвик. По словам Захаровой, изображен один и тот же коридор, время совпадает (на сайте Скотленд-Ярда указано время 16:22:43).

"Либо это наложенные сверху фотографии дата и точное время, либо это сотрудники ГРУ России, которые научились ходить одновременно, но их образы запечатлены в двух разных фотографиях. Это такой, знаете, уже троллинг уровня бог", — заявила представитель МИД в передаче "60 минут" на телеканале "Россия-1".

"Агенты ГРУ" идут травить семейку Скрипаль. На паре фоток в коридоре одно и то же время, секунда в секунду. Ничего, бывает. Там пипл реально хавает такие доказательства. pic.twitter.com/d5Sp1hbGDT — Уругвайская разведка (@UrgIntellegence) 5 сентября 2018 г.

Также она обратила внимание на две другие фотографии подозреваемых. На них один и тот же фон. По ее словам, фотографии могли быть сделаны по прилете, поэтому у них должна быть британская виза, для получения которой при запросе в британских посольствах собирается биометрическая информации и другие данные. Захарова напомнила, что сегодня в МИД вызвали посла Великобритании Лори Бристоу предоставить эту информацию, но Россия получила "полный отказ".

Она также отметила, что британская сторона заявляет, что у них есть данные рейса — дата, время и номер, которым якобы прилетели подозреваемые. "Почему же за полгода об этом нельзя было сообщить российской стороне, которая могла бы со своей стороны начать точно такие же поиски?" — заявила Захарова.

При этом она отметила, что Россия по-прежнему открыта к взаимодействию с Великобританией по "делу Скрипаля", несмотря на "тотальное хамство" Лондона.

Отравление в Британии

Четвертого марта в Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. В Лондоне заявили, что к случившемуся причастна Россия, Москва это категорически отрицает.

Россия не раз предлагала провести совместное расследование инцидента, однако Лондон проигнорировал инициативу и отказал в доступе к Скрипалям. Также МИД уличил британского премьера Терезу Мэй во лжи. Так, она утверждала, что яд изготовили в России. Однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли.

Позднее Лондон предъявил фотографии двух "подозреваемых в отравлении Скрипалей", утверждая, что это два офицера ГРУ — Александр Петров и Руслан Боширов. В Москве заявили, что эти имена России "ничего не говорят", и вновь призвали Британию перейти от обвинений и манипуляций к сотрудничеству.