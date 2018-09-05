Глава профсоюза журналистов Франции назвал арест Вышинского недопустимым

ПАРИЖ, 5 сен – РИА Новости. Генеральный секретарь Национального профсоюза журналистов Франции Эммануэль Вире считает неприемлемым и скандальным арест руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, подчеркивая, что это нарушает свободу прессы, предусмотренную в украинской конституции.

Херсонский суд в среду удовлетворил ходатайство защиты Вышинского о его немедленном медицинском обследовании, журналист был госпитализирован из зала суда. Его адвокат Андрей Доманский объяснил, что ходатайство было подано в связи с резким ухудшением состояния здоровья Вышинского, который ранее перенес инфаркт, и непонятным "лечением" в СИЗО.

"Генеральный секретарь международной федерации журналистов Антони Беланже очень твердо высказывался на этот счет, призывая к его немедленному освобождению. Мы также не изменили своей позиции: его арест совершенно неприемлем. Свобода прессы предусмотрена украинской конституцией, но мы видим, что свобода прессы сейчас нарушается", — сказал РИА Новости Вире.

"Проблемы на Украине не должны решаться путем заключения журналистов в тюрьму, это точно", — подчеркнул он.

Вышинский больше 100 дней находится под арестом по обвинению Киева в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Очередной срок его содержания под стражей истекает 8 сентября. К нему не допускают российских консульских работников, ссылаясь на то, что у Вышинского украинское гражданство. В МИД России охарактеризовали действия Киева в отношении "РИА Новости Украина" как произвол. Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал их неприемлемыми. Посольство России направило в МИД Украины две ноты с требованием прекратить насилие над представителями СМИ.

Президент России Владимир Путин заявил, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции", и подчеркнул, что арест Вышинского — "абсолютно беспрецедентная и абсолютно недопустимая политика сегодняшних украинских правителей, она должна найти соответствующее отражение в реакции журналистского сообщества и международных правозащитных организаций". Он также выразил надежду, что удастся добиться освобождения Вышинского, в том числе с помощью давления на Украину международных организаций.

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выразил серьезное беспокойство в связи с действиями украинских властей в отношении РИА Новости Украина в Киеве. Он напомнил, что, "согласно Хельсинскому заключительному акту, страны-участницы ОБСЕ взяли на себя обязательства продвигать условия, позволяющие журналистам из одной страны-участницы вести свою профессиональную деятельность в другой".