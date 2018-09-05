В ДНР призвали Киев не затягивать политическое урегулирование в Донбассе

ДОНЕЦК, 5 сен — РИА Новости. Исполняющая обязанности главы МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики, представитель ДНР в политической подгруппе Наталья Никонорова призвала Киев прекратить затягивать политическое урегулирование в Донбассе и перейти к согласованию вопроса пролонгации закона об особом статусе региона.

Верховная рада Украины в октябре 2017 года продлила на год действие закона об особом статусе. Таким образом, действие закона истекает в октябре 2018 года. В нем говорится, что особый статус для региона вступит в силу после выполнения ряда условий, в частности вывода "незаконных формирований" с этих территорий.

"Киеву необходимо осознать, что затягивать переговорный процесс дальше некуда — необходимо срочно приступать к работе по подготовке и согласованию с нами пролонгации закона об особом статусе Донбасса, срок действия которого истекает уже через месяц", — говорится в заявлении Никоноровой.

Она отметила, что ДНР намерена продолжать тот вектор урегулирования, который выбрал в феврале 2015 года Александр Захарченко, поставив свою подпись под комплексом мер.

"Поэтому мы будем требовать от Киева выполнения каждого пункта данного документа, в котором закреплен единственный на сегодняшний день мирный путь выхода из конфликта", — добавила Никонорова.

По ее словам, встреча политической подгруппы в Минске в среду началась с минуты молчания в память об убитом в результате теракта главе ДНР Александре Захарченко.

"Украинская сторона демонстративно покинула зал в ответ на наше предложение начать заседание с минуты молчания в память погибшего Александра Захарченко", — отметила Никонорова.

Глава ДНР Захарченко погиб в пятницу вечером в результате взрыва в кафе "Сепар" в центре Донецка. Министр доходов и сборов самопровозглашенной республики Александр Тимофеев при взрыве получил тяжелые ранения. Кроме того, погиб охранник Захарченко. По данным МЧС, пострадали 11 человек. Власти ДНР признали произошедшее терактом. По словам врио главы республики Дмитрия Трапезникова, по подозрению в убийстве Захарченко задержаны несколько человек, они подтвердили, что имела место диверсия со стороны Киева. В свою очередь в СБ Украины отвергли обвинения в причастности к убийству.

Президент РФ Владимир Путин назвал убийство Захарченко подлым, подчеркнув, что те, кто выбрал путь террора, не хотят искать мирное решение конфликта. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что практически нет сомнений, что за убийством главы ДНР стоит Киев. СК РФ возбудил уголовное дело.

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