Мэр итальянского городка лично обезвредил вооруженного "розочкой" мигранта

РИМ, 5 сен – РИА Новости, Александр Логунов. Мэр южного итальянского города Соверато лично обезвредил вооруженного разбитой бутылкой мигранта, который напал на местного жителя и кидался пустой тарой, сообщили карабинеры городка в области Калабрия.

В разговоре с РИА Новости Эрнесто Алеччи поделился подробностями конфликта, который закончился полной капитуляцией агрессивного молодого человека. По словам градоначальника, в минувшую пятницу он возвращался в мэрию из рабочей поездки и на одном из поворотов заметил двух дерущихся человек.

"Сначала я подумал, что они поссорились, и вышел из машины, чтобы разнять их, но потом заметил, что один из них начал подбирать бутылки с земли и бросаться ими, — рассказал Алеччи. — Вместо того, чтобы остановиться, он кинулся на меня с разбитой бутылкой, и у нас произошла небольшая схватка".

По словам мэра, правильно среагировать на нападение ему помог бокс, которым он занимался несколько лет.

"Но тут была скорее борьба, а не бокс. Я не бил, а старался заблокировать ему руки и повалить на землю. У вас в России знают в толк в вольной борьбе", — пошутил Алеччи.

"Я человек не боязливый, так что бокс тут сыграл на уровне рефлексов и реакции. Но это был не поединок, а проявление гражданской сознательности", — сказал он.

После итогам схватки глава города с населением 9 тысяч человек отделался царапинами на руках и шее, полученными от разбитого стекла. Мигранта из одной из страны южной Азии он удерживал на земле до приезда карабинеров.