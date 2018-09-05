МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Заявление премьер-министра Великобритании Терезы Мэй о предполагаемых подозреваемых по делу Скрипалей — это зомбирование и очередные догадки испорченного воображения, считает первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия", член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев.

Ранее прокуратура Великобритании заявила, что располагает данными о двух россиянах, подозреваемых в причастности к отравлению в Солсбери экс-сотрудника российских спецслужб Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Позже Скотланд-Ярд опубликовал фотографии подозреваемых. На размещенных на сайте полиции снимках изображены два небритых мужчины, одетых в рубашки и темную верхнюю одежду. Фотоснимки подписаны: Александр Петров и Руслан Боширов. В среду Королевская прокурорская служба объявила о предъявлении обвинений двум гражданам РФ по делу об отравлении Скрипалей и сообщила, что выпущены европейские ордеры на их арест.

"Заявления, звучащие сегодня со стороны Туманного Альбиона, говорят о затуманенном рассудке не только самой Британии, но и всего Запада. Кроме как зомбированием последнее выступление Терезы Мэй, выступившей с очередными догадками испорченного воображения, не назовешь", — сказал журналистам Шхагошев.

Парламентарий добавил, что своими выводами по делу Скрипалей британские власти демонстрируют не опасения за безопасность, а пытаются наказать и очернить Россию.

"Я считаю, что политическая репутация Британии, как и в целом Запада, не дает им права делать подобные заявления, если вспомнить, на каких основаниях была проведена разрушительная операция в Ираке, а также в Ливии и Сирии", — добавил депутат.

Прокуратура Британии 5 сентября предъявила двум гражданам РФ — Александру Петрову и Руслану Боширову — обвинения по четырем статьям, в т.ч. — покушение на убийство Скрипалей и британского полицейского Ника Бейли. Премьер Британии Тереза Мэй утверждает, что подозреваемые — сотрудники ГРУ. МИД РФ, комментируя предъявление обвинений, заявил, что опубликованные имена и фотографии подозреваемых России ни о чем не говорят, а расследование столь серьезных преступлений требует скрупулезного анализа и плотного взаимодействия правоохранительных органов двух стран. Генпрокуратура РФ намерена сотрудничать с британскими правоохранителями по данному делу и рассчитывает получить доказательства возможной причастности российских граждан.

Четвертого марта в Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. В Лондоне заявили, что к случившемуся причастна Россия, Москва это категорически отрицает.

Россия не раз предлагала провести совместное расследование инцидента, однако Лондон проигнорировал инициативу и отказал в доступе к Скрипалям. Также МИД уличил британского премьера Терезу Мэй во лжи. Так, она утверждала, что яд изготовили в России. Однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли.

Позднее Лондон предъявил фотографии двух "подозреваемых в отравлении Скрипалей", утверждая, что это два офицера ГРУ — Александр Петров и Руслан Боширов. В Москве заявили, что эти имена России "ничего не говорят" и вновь призвали Британию перейти от обвинений и манипуляций к сотрудничеству.