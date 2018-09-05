Захарова прокомментировала последние данные Лондона по "делу Скрипалей"

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. В Великобритании перестали разделять официальную информацию и данные СМИ, заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя последние предоставленные Лондоном данные по делу Скрипалей.

"Там в Лондоне они уже перестали отличать официальную позицию и материалы СМИ", — сказала Захарова в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1"

"Вопрос-то остается. Ведь полгода, практически полгода мир не знает ни где Сергей Скрипаль, ни что на самом деле происходит с Юлией Скрипаль. Я хочу напомнить, что за полгода, несмотря ни на какие требования, просьбы, несмотря ни на то, что родственников Скрипалей не подпустили к ним дальше посольства Великобритании в Москве. И мы ничего не знаем об этой ситуации", — добавила Захарова.

Прокуратура Британии 5 сентября предъявила двум гражданам РФ — Александру Петрову и Руслану Боширову — обвинения по четырем статьям, в том числе — покушение на убийство Скрипалей и британского полицейского Ника Бейли. Премьер Британии Тереза Мэй утверждает, что подозреваемые — сотрудники ГРУ. МИД РФ, комментируя предъявление обвинений, заявил, что опубликованные имена и фотографии подозреваемых России ни о чем не говорят, а расследование столь серьезных преступлений требует скрупулезного анализа и плотного взаимодействия правоохранительных органов двух стран. Генпрокуратура РФ намерена сотрудничать с британскими правоохранителями по данному делу и рассчитывает получить доказательства возможной причастности российских граждан.

Четвертого марта в Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. В Лондоне заявили, что к случившемуся причастна Россия, Москва это категорически отрицает.

Россия не раз предлагала провести совместное расследование инцидента, однако Лондон проигнорировал инициативу и отказал в доступе к Скрипалям. Также МИД уличил британского премьера Терезу Мэй во лжи. Так, она утверждала, что яд изготовили в России. Однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли.

Позднее Лондон предъявил фотографии двух "подозреваемых в отравлении Скрипалей", утверждая, что это два офицера ГРУ – Александр Петров и Руслан Боширов. В Москве заявили, что эти имена России "ничего не говорят" и вновь призвали Британию перейти от обвинений и манипуляций к сотрудничеству.