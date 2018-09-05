Генсек НАТО поддержал заявление Британии об обвинении по делу Скрипалей

БРЮССЕЛЬ, 5 сен – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг поддержал заявление Британии о наличии достаточных доказательств для предъявления обвинений в причастности к инциденту в Солсбери двум гражданам РФ.

Королевская прокурорская служба Великобритании 5 сентября объявила о предъявлении обвинений по делу Скрипалей двум гражданам РФ: Александру Петрову и Руслану Боширову. Обвинения предъявлены по четырем статьям, в их числе — покушение на убийство бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии и британского полицейского Ника Бейли. Премьер Британии Тереза Мэй заявила, что подозреваемые являются сотрудниками ГРУ.

"Приветствую сегодняшнее заявление Великобритании о том, что есть достаточные доказательства для предъявления обвинений двум гражданам России за нападение на Солсбери", — написал в среду Столтенберг в своем официальном аккаунте в Twitter.

I welcome the UK announcement today that there is sufficient evidence for charges to be brought against two #Russian nationals for the #Salisbury attack. #NATO has condemned the attack and stands in solidarity with the UK. — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) 5 сентября 2018 г.

Он напомнил, что "НАТО осудила нападение и солидарна с Великобританией".

Участники саммита НАТО 11 июля подтвердили в итоговом заявлении солидарность с Великобританией в ее оценке того, что за инцидентом в Солсбери, "весьма вероятно", стоит Россия.

Четвертого марта в Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. В Лондоне заявили, что к случившемуся причастна Россия, Москва это категорически отрицает.

Россия не раз предлагала провести совместное расследование инцидента, однако Лондон проигнорировал инициативу и отказал в доступе к Скрипалям. Также МИД уличил британского премьера Терезу Мэй во лжи. Так, она утверждала, что яд изготовили в России. Однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли.

Позднее Лондон предъявил фотографии двух "подозреваемых в отравлении Скрипалей", утверждая, что это два офицера ГРУ – Александр Петров и Руслан Боширов. В Москве заявили, что эти имена России "ничего не говорят" и вновь призвали Британию перейти от обвинений и манипуляций к сотрудничеству.