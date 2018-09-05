Британия отказалась выдать России данные подозреваемых по "делу Скрипалей"

Очистка связанных с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери мест в Солсбери. Архивное фото

Очистка связанных с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери мест в Солсбери. Архивное фото

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Великобритания отказалась предоставить российскому МИД отпечатки пальцев двух мужчин, которых Лондон считает подозреваемыми по делу об отравлении Скрипалей. Об этом сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Российское внешнеполитическое ведомство потребовало предоставить информацию у британского посла в Москве Лори Бристоу. Он в ответ заявил, что никакие материалы предоставлять не будет. По словам Захаровой, речь шла о выдаче номеров паспортов, отчеств, анкетных данных и другой информации по делу.

При этом она выразила надежду, что эти данные передадут России по линии Интерпола.

Ранее прокуратура Великобритании предъявила обвинения двум россиянам — Александру Петрову и Руслану Боширову. В частности, их заподозрили в покушении на убийство бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля, его дочери Юлии и британского полицейского Ника Бейли. Глава британского правительства Тереза Мэй заявила, что подозреваемые — сотрудники ГРУ.

Позиция Кремля

В Кремле заявили, что ждут хоть какую-то вразумительную информацию по "делу Скрипалей". Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что позиция Москвы не изменилась. Он напомнил, что у России нет новых сведений по делу, поскольку британская сторона отказывается от любого взаимодействия в расследовании инцидента.

Помощник президента Юрий Ушаков, в свою очередь, заявил, что из Лондона идет противоречивая информация и трудно разобраться, какие сигналы посылает Британия.

"Просто мы услышали или увидели две фамилии, но эти фамилии мне лично ничего не говорят, как и вам, я думаю. Тем более там был еще комментарий по линии Скотленд-Ярда, что эти фамилии якобы вымышленные", — подчеркнул Ушаков.

По его словам, "эти данные — это не данные, а непонятно что".

"Дело Скрипалей"

Четвертого марта в Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. В Лондоне заявили, что к случившемуся причастна Россия, Москва это категорически отрицает.

Россия не раз предлагала провести совместное расследование инцидента, однако Лондон проигнорировал инициативу и отказал в доступе к Скрипалям. Также МИД уличил британского премьера Терезу Мэй во лжи. Так, она утверждала, что яд изготовили в России. Однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли.

Позднее Лондон предъявил фотографии двух "подозреваемых в отравлении Скрипалей", утверждая, что это два офицера ГРУ — Александр Петров и Руслан Боширов. В Москве заявили, что эти имена России "ничего не говорят", и вновь призвали Британию перейти от обвинений и манипуляций к сотрудничеству.