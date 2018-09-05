В Кабуле 20 человек погибли в результате двух взрывов

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Число погибших в результате двух взрывов на западе Кабула возросло до 20, получили ранения 70 человек, сообщает телеканал 1TV со ссылкой на МВД страны.

Ранее сообщалось, что в результате первого взрыва четыре человека погибли, 18 получили ранения.

Первый взрыв прогремел во время соревнований в клубе единоборств в шестом полицейском квартале на западе Кабула. Взрывное устройство привел в действие террорист-смертник. Второй взрыв прогремел недалеко от первого. Телеканал Tolo News сообщил, что вторая атака была направлена против правоохранителей, отреагировавших на первый инцидент.

Пока ни одна организация не взяла на себя ответственности за взрыв.