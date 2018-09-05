Иранский МИД обвинил Трампа в злоупотреблении положением в Совбезе ООН

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что президент США Дональд Трамп злоупотребляет своим положением в Совете безопасности ООН, чтобы обвинить Иран в проблемах на Ближнем Востоке.
"Есть лишь одна резолюция СБ ООН по Ирану. Дональд Трамп нарушает ее и подстрекает остальных поступать так же. Теперь он хочет использовать положение председателя в СБ, чтобы отменить заседание, 70 лет посвященное Палестине, с целью обвинить Иран в ужасах, которые США и союзники развязали на Ближнем Востоке",- написал Зариф в Twitter.
Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что США "не светит" легкого разговора на заседании Совбеза ООН по Ирану, обратив внимание на то, что выход Соединенных Штатов из СВПД сам по себе стал нарушением с их стороны резолюции СБ ООН 2231.
Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят СВПД, выполнение которого снимает с Ирана экономические и финансовые санкции СБ ООН, США и Евросоюза.