Контактная группа обсудит расследование дела гибели Захарченко

Портрет Александра Захарченко и цветы у здания кафе Сепар в Донецке, где произошел взрыв в результате которого погиб глава ДНР Александр Захарченко

Портрет Александра Захарченко и цветы у здания кафе Сепар в Донецке, где произошел взрыв в результате которого погиб глава ДНР Александр Захарченко

МИНСК, 5 сен – РИА Новости. Контактная группа по Донбассу планирует в скором времени обсудить тему международного расследования в связи с гибелью главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко, сообщил в среду спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик.

"Господин Грызлов (представитель РФ в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов – ред.) поднял этот вопрос (о проведении международного расследования — ред.), и мы решили обсудить его в ближайшее время", — сказал Сайдик журналистам в среду в Минске по итогам заседания контактной группы и ее подгрупп.

Глава ДНР Захарченко погиб 31 августа в результате взрыва в кафе "Сепар" в центре Донецка. Министр доходов и сборов самопровозглашенной республики Александр Тимофеев при взрыве получил тяжелые ранения. Кроме того, погиб охранник Захарченко. По данным МЧС, пострадали 11 человек. Власти ДНР признали произошедшее терактом. По словам врио главы республики Дмитрия Трапезникова, по подозрению в убийстве Захарченко задержаны несколько человек, они подтвердили, что имела место диверсия со стороны Киева. В свою очередь в СБ Украины отвергли обвинения в причастности к убийству.

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Президент РФ Владимир Путин назвал убийство Захарченко подлым, подчеркнув, что те, кто выбрал путь террора, не хотят искать мирное решение конфликта. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что практически нет сомнений, что за убийством главы ДНР стоит Киев. СК РФ возбудил уголовное дело.

Подробнее о биографии Александра Захарченко читайте в справке РИА Новости >>