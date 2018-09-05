МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Пользователи социальных сетей с негодованием отнеслись к заявлению спикера Верховной рады Украины Андрея Парубия об Адольфе Гитлере.

Накануне политик назвал Гитлера "самым большим человеком, который практиковал прямую демократию", и призвал не забывать вклад нацистского лидера в ее развитие.

"Какая страна — такие и герои. У них уже и Гитлер — демократ, а Сталин уже для всех соседей России — тиран", — отметила Марина Мусина.

"Эх, жалко, его семьи не коснулась "демократия" Гитлера!" — написал один из пользователей.

"Европа опять молчит. И наши любители незалежной тоже", — отметил пользователь в социальной сети "ВКонтакте".

Некоторые из комментаторов усомнились в психическом здоровье спикера.

"А вот и осеннее обострение", — отметил Олег Панищев.

"У него справка из дурдома", — написал Артем Калистратов.

"Тот незабываемый момент, когда крыша уже не катится, а рядом с домом лежит", — отметил @Ba2sairus.

Часть пользователей отметила, что такое заявление не могло остаться без внимания западных политиков.

"Он, наверное, удивил даже своих "спонсоров" таким умозаключением", — предположила Ольга Антоненко.

Высказывание Парубия вызвало негативную реакцию даже среди других украинских политиков. Так, лидер движения "Украинский выбор — право народа" Виктор Медведчук отметил, что спикер Рады должен подать в отставку после таких слов. Депутат Рады Вадим Рабинович заявил, что подаст в суд против Парубия за его высказывание.

Украинские общественные и политические деятели неоднократно делали подобные радикальные заявления. Так, в апреле депутат Львовского городского совета Марьяна Батюк в соцсетях поздравила Гитлера с днем рождения, а в мае консул Украины в Гамбурге Василий Марушинец назвал фашизм "почетным" делом, а также представил свою версию флага Украины со свастикой.