Британия отказала в предоставлении данных подозреваемых по "делу Скрипалей"

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. МИД России потребовал у британского посла в Москве Лори Бристоу предоставить отпечатки пальцев двух мужчин, которых в Лондоне назвали подозреваемыми по делу об отравлении Скрипалей в Солсбери и увязали с Россией, сообщила журналистам официальный представитель МИД России Мария Захарова.
По словам дипломата, "британский посол заявил, что британская сторона никакие материалы не предоставит".
"Отказал Лондон в предоставлении какой-либо иной информации по делу: номера паспортов, отчества, анкетные данные и так далее", — сказала она.
"Исходим из того, что по линии Интерпола эти данные будут переданы", — отметила представитель МИД.
Россия не раз предлагала провести совместное расследование инцидента, однако Лондон проигнорировал инициативу и отказал в доступе к Скрипалям. Также МИД уличил британского премьера Терезу Мэй во лжи. Так, она утверждала, что яд изготовили в России. Однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли.
Позднее Лондон предъявил фотографии двух "подозреваемых в отравлении Скрипалей", утверждая, что это два офицера ГРУ — Александр Петров и Руслан Боширов. В Москве заявили, что эти имена России "ничего не говорят" и вновь призвали Британию перейти от обвинений и манипуляций к сотрудничеству.