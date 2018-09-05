МИД потребовал у Лондона предоставления отпечатков пальцев подозреваемых

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. МИД России потребовал у британского посла в Москве Лори Бристоу предоставить отпечатки пальцев двух мужчин, которых в Лондоне назвали подозреваемыми по делу об отравлении Скрипалей в Солсбери и увязали с Россией, сообщила журналистам официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Дело в том, что отпечатки должны были быть взяты у направляющихся в Великобританию для получения британской визы, если речь идёт о российских гражданах", — сказала представитель МИД.
По словам дипломата, "британский посол заявил, что британская сторона никакие материалы не предоставит".
"Отказал Лондон в предоставлении какой-либо иной информации по делу: номера паспортов, отчества, анкетные данные и так далее", — сказала она.
"Исходим из того, что по линии Интерпола эти данные будут переданы", — отметила представитель МИД.
Четвертого марта в Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. В Лондоне заявили, что к случившемуся причастна Россия, Москва это категорически отрицает.
Позднее Лондон предъявил фотографии двух "подозреваемых в отравлении Скрипалей", утверждая, что это два офицера ГРУ – Александр Петров и Руслан Боширов. В Москве заявили, что эти имена России "ничего не говорят" и вновь призвали Британию перейти от обвинений и манипуляций к сотрудничеству.