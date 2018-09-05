МИД потребовал у Лондона предоставления отпечатков пальцев подозреваемых

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. МИД России потребовал у британского посла в Москве Лори Бристоу предоставить отпечатки пальцев двух мужчин, которых в Лондоне назвали подозреваемыми по делу об отравлении Скрипалей в Солсбери и увязали с Россией, сообщила журналистам официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Королевская прокурорская служба Великобритании 5 сентября объявила о предъявлении обвинений по "делу Скрипалей" двум гражданам РФ — Александру Петрову и Руслану Боширову. Обвинения предъявлены по четырем статьям, в их числе — покушение на убийство бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии и британского полицейского Ника Бейли. Премьер Британии Тереза Мэй заявила, что подозреваемые являются сотрудниками ГРУ.

"Дело в том, что отпечатки должны были быть взяты у направляющихся в Великобританию для получения британской визы, если речь идёт о российских гражданах", — сказала представитель МИД.

По словам дипломата, "британский посол заявил, что британская сторона никакие материалы не предоставит".

"Отказал Лондон в предоставлении какой-либо иной информации по делу: номера паспортов, отчества, анкетные данные и так далее", — сказала она.

"Исходим из того, что по линии Интерпола эти данные будут переданы", — отметила представитель МИД.

Четвертого марта в Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. В Лондоне заявили, что к случившемуся причастна Россия, Москва это категорически отрицает.

Россия не раз предлагала провести совместное расследование инцидента, однако Лондон проигнорировал инициативу и отказал в доступе к Скрипалям. Также МИД уличил британского премьера Терезу Мэй во лжи. Так, она утверждала, что яд изготовили в России. Однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли.

Позднее Лондон предъявил фотографии двух "подозреваемых в отравлении Скрипалей", утверждая, что это два офицера ГРУ – Александр Петров и Руслан Боширов. В Москве заявили, что эти имена России "ничего не говорят" и вновь призвали Британию перейти от обвинений и манипуляций к сотрудничеству.