Лондон продолжает антироссийскую провокацию, заявил Слуцкий

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Лондон продолжает масштабную антироссийскую провокацию, по делу Скрипалей предъявляются обвинения людям, имена которых пока ни о чем не говорят, заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Королевская прокурорская служба Великобритании 5 сентября объявила о предъявлении обвинений по делу Скрипалей двум гражданам РФ — Александру Петрову и Руслану Боширову. Обвинения предъявлены по четырем статьям, в их числе — покушение на убийство бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии и британского полицейского Ника Бейли. Премьер Британии Тереза Мэй заявила, что Великобритания намерена добиваться расширения санкций в отношении России из-за выводов следствия относительно ЧП в Солсбери.

"Британия продолжает масштабную антироссийскую провокацию. По делу Скрипалей предъявляются официальные обвинения людям, имена которых пока ни о чем не говорят. Объявляется, что они якобы являются офицерами ГРУ. Это абсолютный бред", — заявил Слуцкий журналистам в среду.

Политик отметил, что с таким же успехом можно было выдумать любые фамилии и представить любые фотографии.

"Нет опять никаких реальных доказательств причастности России, одни голословные утверждения. Также как и нет ответов на многочисленные российские запросы о предоставлении информации о ходе расследования. Но это не смущает премьера Великобритании, требующей расширения санкций против РФ в связи с инцидентом в Солсбери. Лондон при поддержке Вашингтона снова пытается продвигать свою легенду в стиле highly likely для оправдания развязывания крупнейшего международного скандала на пустом месте", — заключил он.

Четвертого марта в Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. В Лондоне заявили, что к случившемуся причастна Россия, Москва это категорически отрицает.

Россия не раз предлагала провести совместное расследование инцидента, однако Лондон проигнорировал инициативу и отказал в доступе к Скрипалям. Также МИД уличил британского премьера Терезу Мэй во лжи. Так, она утверждала, что яд изготовили в России. Однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли.

Позднее Лондон предъявил фотографии двух "подозреваемых в отравлении Скрипалей", утверждая, что это два офицера ГРУ – Александр Петров и Руслан Боширов. В Москве заявили, что эти имена России "ничего не говорят" и вновь призвали Британию перейти от обвинений и манипуляций к сотрудничеству.