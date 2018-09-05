Позиция США по БАПОР нацелена на уничтожение вопроса беженцев, заявила ООП

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Позиция США по Ближневосточному агентству ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) нацелена на уничтожение вопроса беженцев из Палестины, заявила член исполкома Организации освобождения Палестины (ООП) Ханан Ашрави.

"Такая агрессивная политика американцев и Израиля в отношении БАПОР нацелена на то, чтобы уничтожать в конце концов вопрос (палестинских) беженцев", — сказала Ашрави на встрече с председателем комитета СФ по международным делам Константином Косачевым.

При этом Ашрави отметила, что между Россией и Палестиной существует политический диалог на всех уровнях, за что палестинская сторона признательна, в том числе за поддержку в палестинском вопросе.

Официальный представитель госдепартамента США Хезер Науэрт ранее заявила, что США больше не будут делать взносы в БАПОР. Науэрт раскритиковала организацию работы этой организации и то, как агентство распоряжалось выделенными средствами. Она отметила, что США активизируют обсуждение вопроса помощи беженцам с ООН, властями стран, принимающих их, а также с заинтересованными международными игроками. Доля американских средств в ежегодном бюджете агентства в 1,2 миллиарда долларов составляла около 350 миллионов.

Генеральный секретарь Организации освобождения Палестины (ООП) Саиб Орейкат выступил с критикой такого решения, свое сожаление выразил Генсек ООН Антониу Гутерреш и представители ЕС, резко осудила действия США и Турция.

Дипслужба ЕС сообщила, что финансирование агентства ООН для помощи палестинским беженцам продолжится, несмотря на шаги США. Ранее глава МИД Германии Хайко Маас предложил коллегам из стран ЕС рассмотреть идею увеличения объемов финансирования БАПОР.