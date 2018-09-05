МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Режим прекращения огня в Донбассе должен включать запрет на диверсионные действия на линии соприкосновения и вне ее, заявил журналистам полпред России в контактной группе по урегулированию Борис Грызлов.

Очередное, так называемое "школьное" перемирие действует в Донбассе с 29 августа.

"Делегация ДНР предложила и российская делегация поддержала пакет дополнительных мер в соглашение о режиме прекращения огня, в том числе запрет на любые диверсионные действия сторон конфликта на линии соприкосновения и вне её", — сказал Грызлов по итогам заседания контактной группы в среду.

"Надеюсь, что эти меры будут способствовать процессу нормализации правового пространства и восстановлению цивилизационного диалога", — добавил он.