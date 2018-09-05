На Украине вырастут минимальные цены на алкоголь

КИЕВ, 5 сен — РИА Новости. Кабинет министров Украины в среду на заседании принял решение о повышении минимальных оптово-розничных цен на алкогольные напитки в стране.

Согласно постановлению правительства, которое есть в распоряжении агентства "Украинские новости", минимальные оптово-отпускные цены на водку будут повышены из расчета на 1 литр чистого спирта на 19,5%, или до 321 гривны (11,5 долларов), розничные — на 12,4%, до 447 гривен (16 долларов).

Таким образом, если ранее пол-литровая бутылка этого напитка на Украине стоила минимально 79,55 гривны (2,8 доллара), то с повышением на 12,4% эта цена вырастает до 89,4 гривны (3,2 доллара) за 0,5 литра.

Кроме того, по решению правительства, вырастут цены и на другие алкогольные напитки. В частности, минимальная стоимость коньяка "трехзвездочный" вырастет на 7,4%, до 128,3 гривны (4,6 доллара), "четырехзвездочный" – на 8%, до 139,3 гривны (5 долларов), и "пятизвездочный" — на 9,5%, до 151,7 гривны (5,4 доллара) за бутылку 0,5 литра. А минимальные оптово-отпускные цены на виски, ром и джин повышаются из расчета на 1 литр чистого спирта на 12,2%, до 682 гривны (24,4 доллара), розничные — на 12%, до 895 гривен (32,1 доллара).

Цена на виноградные вина вырастет с 37 гривен (1,3 доллара) до 42 гривен (1,5 доллара), крепленые вина и вермуты — с 45 (1,6 доллара) до 49 гривен (1,7 доллара), игристые вина — с 79,19 гривны (2,8 доллара) до 89 гривен (3,19 доллара). Минимальные цены на сидр, пери (без добавления спирта), напитки брожения, полученные в результате природного брожения фруктовых и ягодных соков с содержанием спирта не более 8,5%, установлены на уровне 29,8 гривны (1,07 доллара). Ранее их минимальная цена составляла 28,47 гривны (1,02 доллара).

Постановление правительства вступит в силу через 10 дней со дня опубликования. Пока на официальном сайте его нет.