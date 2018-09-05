В Nina Ricci назвали флакон из-под духов для "Новичка" подделкой

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Флакон из-под духов Premier Jour с нервно-паралитическим веществом, от которого в июне пострадали двое жителей Эймсбери, оказался подделкой, сообщили в британской полиции со ссылкой на представителя парфюмерного бренда Nina Ricci.
Отмечается, что флакон с насадкой были специально приспособлены для распрыскивания яда, коробка из-под духов также является подделкой известного бренда.
В Британии также опубликовали фотографии флакона, в котором находилось отравляющее вещество, использованное в Эймсбери, и коробки от него. #Novichok #Amesbury #MetPolice pic.twitter.com/wDd0k4GXjM— Мировые РИА Новости (@RIA_Worldnews) 5 сентября 2018 г.
"Хотелось бы подчеркнуть, что тем, кто покупает парфюм Nina Ricci в официальных магазинах, не стоит волноваться, продукция безопасна", — отмечается в сообщении.
Эймсбери находится неподалеку от Солсбери, где в начале марта отравили Скрипалей, что спровоцировало крупный международный скандал. В Лондоне заявили, что к случившемуся причастна Россия, Москва это категорически отрицает.
Позднее Лондон предъявил фотографии двух "подозреваемых в отравлении Скрипалей", утверждая, что это два офицера ГРУ – Александр Петров и Руслан Боширов. В Москве заявили, что эти имена России "ничего не говорят" и вновь призвали Британию перейти от обвинений и манипуляций к сотрудничеству.