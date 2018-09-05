В Nina Ricci назвали флакон из-под духов для "Новичка" подделкой

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Флакон из-под духов Premier Jour с нервно-паралитическим веществом, от которого в июне пострадали двое жителей Эймсбери, оказался подделкой, сообщили в британской полиции со ссылкой на представителя парфюмерного бренда Nina Ricci.

Отмечается, что флакон с насадкой были специально приспособлены для распрыскивания яда, коробка из-под духов также является подделкой известного бренда.

"Хотелось бы подчеркнуть, что тем, кто покупает парфюм Nina Ricci в официальных магазинах, не стоит волноваться, продукция безопасна", — отмечается в сообщении.

Утром 4 июля в Эймсбери два человека попали в больницу после "воздействия неизвестного вещества". Одна из пострадавших скончалась, мужчина — пришел в сознание. В Скотленд-Ярде заявили, что они отравились тем же веществом, что и экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Эймсбери находится неподалеку от Солсбери, где в начале марта отравили Скрипалей, что спровоцировало крупный международный скандал. В Лондоне заявили, что к случившемуся причастна Россия, Москва это категорически отрицает.

Россия не раз предлагала провести совместное расследование инцидента, однако Лондон проигнорировал инициативу и отказал в доступе к Скрипалям. Также МИД уличил британского премьера Терезу Мэй во лжи. Так, она утверждала, что яд изготовили в России. Однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли.

Позднее Лондон предъявил фотографии двух "подозреваемых в отравлении Скрипалей", утверждая, что это два офицера ГРУ – Александр Петров и Руслан Боширов. В Москве заявили, что эти имена России "ничего не говорят" и вновь призвали Британию перейти от обвинений и манипуляций к сотрудничеству.