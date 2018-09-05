Британия хочет обсудить Солсбери на заседании Совбеза ООН

Военный в Солсбери во время расследования отравления Сергея Скрипаля и его дочери. Архивное фото

Военный в Солсбери во время расследования отравления Сергея Скрипаля и его дочери. Архивное фото

ООН, 5 сен — РИА Новости. Постоянное представительство Великобритании попросит Совбез ООН внести в повестку заседания на четверг вопрос о Солсбери, сообщила журналистам глава миссии Карен Пирс.

В среду британская прокуроратура объявила о предъявлении двум россиянам — Александру Петрову и Руслану Боширову — обвинений по делу об отравлении Скрипалей, опубликовала их фотографии и сообщила, что выпущены европейские ордеры на их арест. Британская полиция заявила, что намерена добиться "красных уведомлений" Интерпола на арест обоих.

"Мы хотим проинформировать Совбез о деле в Солсбери", — сказала Пирс.

"Мы будем просить внести этот вопрос в повестку заседания на завтра", — добавила она.

Четвертого марта в Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. В Лондоне заявили, что к случившемуся причастна Россия, Москва это категорически отрицает.

Россия не раз предлагала провести совместное расследование инцидента, однако Лондон проигнорировал инициативу и отказал в доступе к Скрипалям. Также МИД уличил британского премьера Терезу Мэй во лжи. Так, она утверждала, что яд изготовили в России. Однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли.

Позднее Лондон предъявил фотографии двух "подозреваемых в отравлении Скрипалей", утверждая, что это два офицера ГРУ – Александр Петров и Руслан Боширов. В Москве заявили, что эти имена России "ничего не говорят" и вновь призвали Британию перейти от обвинений и манипуляций к сотрудничеству.