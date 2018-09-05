МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Россия требует открытого и объективного международного расследования убийства главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко, заявил журналистам постоянный представитель РФ в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов.

"Российская делегация потребовала международного расследования убийства Александра Захарченко. Мы настаиваем, чтобы это расследование было максимально открытым и объективным, и предложили организовать процесс наблюдения и контроля за расследованием этого преступления на базе Контактной группы, под эгидой ОБСЕ", — сказал Грызлов.

По его словам, это преступление обязательно должно быть раскрыто. "Мы не будем мириться с тем, что терроризм может стать методом решения политических задач", — подчеркнул он.

Глава ДНР Захарченко погиб 31 августа в результате взрыва в кафе "Сепар" в центре Донецка. Кроме того, погиб охранник Захарченко. По данным МЧС, пострадали 11 человек. Власти ДНР признали произошедшее терактом. По словам врио главы республики Дмитрия Трапезникова, по подозрению в убийстве Захарченко задержаны несколько человек, они подтвердили, что имела место диверсия со стороны Киева. В свою очередь в СБ Украины отвергли обвинения в причастности к убийству.

Президент РФ Владимир Путин назвал убийство Захарченко подлым, подчеркнув, что те, кто выбрал путь террора, не хотят искать мирное решение конфликта. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что практически нет сомнений, что за убийством главы ДНР стоит Киев. СК РФ возбудил уголовное дело.