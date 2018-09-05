При взрыве в Кабуле погибли четыре человека

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Четыре человека погибли, 18 пострадали в результате взрыва, прогремевшего во время соревнований в клубе единоборств в Кабуле, сообщает телеканал 1TV со ссылкой на минздрав Афганистана.
По данным телеканала, взрыв прогремел в шестом квартале. Телеканал Tolo News сообщил, что в 13-м квартале.
По данным представителя МВД Афганистана Наджиба Даниша, взрывное устройство привел в действие террорист-смертник.
Пока ни одна организация не взяла на себя ответственности за взрыв.