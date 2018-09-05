Посол Британии посетил МИД России из-за "дела Скрипалей"

МОСКВА, 5 сен – РИА Новости. Посол Великобритании в Москве Лори Бристоу посетил в среду российский МИД в связи с делом, касающимся отравления экс-сотрудника российских спецслужб Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.

В посольстве РИА Новости подтвердили, что "посол Великобритании в Москве посетил МИД РФ в среду" в связи с делом Скрипалей.

Каких-либо деталей собеседник агентства не сообщил.

Ранее прокуратура Великобритании заявила, что располагает данными о двух россиянах, подозреваемых в причастности к отравлению в Солсбери экс-сотрудника российских спецслужб Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Позже Скотланд-Ярд опубликовал фотографии подозреваемых. На размещенных на сайте полиции снимках изображены два небритых мужчины, одетых в рубашки и темную верхнюю одежду. Фотоснимки подписаны: Александр Петров и Руслан Боширов. В среду Королевская прокурорская служба объявила о предъявлении обвинений двум гражданам РФ по делу об отравлении Скрипалей и сообщила, что выпущены европейские ордеры на их арест.

Четвертого марта в Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. В Лондоне заявили, что к случившемуся причастна Россия, Москва это категорически отрицает.

Россия не раз предлагала провести совместное расследование инцидента, однако Лондон проигнорировал инициативу и отказал в доступе к Скрипалям. Также МИД уличил британского премьера Терезу Мэй во лжи. Так, она утверждала, что яд изготовили в России. Однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли.

Позднее Лондон предъявил фотографии двух "подозреваемых в отравлении Скрипалей", утверждая, что это два офицера ГРУ – Александр Петров и Руслан Боширов. В Москве заявили, что эти имена России "ничего не говорят" и вновь призвали Британию перейти от обвинений и манипуляций к сотрудничеству.