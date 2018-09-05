Фото по "делу Скрипалей" ничего не доказывают, заявил постпред при ОЗХО

Подозреваемый в попытке убийства Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери Руслан Боширов

Подозреваемый в попытке убийства Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери Руслан Боширов

ФОТОГРАФИЯ ПОДОЗРЕВАЕМЫХ ПО ДЕЛУ О ПОКУШЕНИИ НА СКРИПАЛЕЙ, КАК И ОБЪЯВЛЕННЫЕ ЛОНДОНОМ ИМЕНА, НИЧЕГО НЕ ДОКАЗЫВАЮТ — ПОСТПРЕД РФ ПРИ ОЗХО