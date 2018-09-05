ДНР настаивает на компенсации Киевом ущерба инфраструктуре Донбасса

Ситуация в ДНР и ЛНР. Сентябрь 2018 (44)

ДОНЕЦК, 5 сен — РИА Новости. Представители самопровозглашенной Донецкой народной республики на заседании экономической подгруппы подняли вопрос о компенсации Киевом ущерба, нанесенного инфраструктуре Донбасса в результате боевых действий, сообщила в среду Виктория Талакина — пресс-секретарь полпреда ДНР в контактной группе Дениса Пушилина.

"Представитель республики (на заседании экономической подгруппы. – Прим. ред.) поднял вопрос о необходимости компенсации Украиной нанесенного ущерба инфраструктуре в результате ведения боевых действий ВСУ на нашей территории", — написала Талакина на своей странице в Facebook.