В США лайнер из Дубая поместили на карантин из-за вспышки болезни на борту

Сотрудники экстренных служб в аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке. 5 сентября 2018

Сотрудники экстренных служб в аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке. 5 сентября 2018

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Пассажиров авиакомпании Emirates, летевших рейсом 203 из Дубая в Нью-Йорк, поместили в карантин, сообщает портал Flightradar24.

Emirates flight #EK203 (An A380 with registration A6-EUF) is quarantined at JFK Airport in New York. According to reports in media about 100 passengers on board are reported feeling sick. pic.twitter.com/LnzV4NPKao — Flightradar24 (@flightradar24) 5 сентября 2018 г.

​По информации RT, причиной стала неизвестная болезнь, поразившая около сотни человек на борту. У всех поднялась температура (выше 37,7) и начался кашель.

Позже авиакомпания Emirates сообщила, что заболели только 10 человек, их осматривают врачи.

О плохом самочувствии пассажиров доложил пилот. В аэропорту Джона Кеннеди лайнер встретили сотрудники Центра по контролю и профилактики заболеваний, а также полицейские.

​Один из пассажиров на борту опубликовал несколько фото из иллюминатора и пояснил, что экипаж покинул самолет, а остальным велели пока оставаться на своих местах.

Сколько всего человек находилось на борту, пока непонятно. Airbus А380 вмещает до 535 пассажиров в салоне трех классов и 853 пассажиров в одноклассовой конфигурации.