Причастные к ЧП в Солсбери прибыли по российским паспортам, заявила Мэй

ЛОНДОН, 5 сен — РИА Новости, Денис Ворошилов. Подозреваемые в причастности к ЧП в Солсбери прибыли в Британию по действительным российским паспортам, заявила британский премьер Тереза Мэй.

Ранее прокуратура Соединенного Королевства заявила, что подозревает в отравлении Сергея и Юлии Скрипаль двух россиян — Александра Петрова и Руслана Боширова. Скотланд-Ярд опубликовал хронологию перемещений подозреваемых по Британии. Позже Мэй заявила, что, по мнению полиции, имена фигурантов расследования являются ненастоящими.

"Подозреваемые в атаке на Скрипалей въехали в Британию по действительным (не поддельным) паспортам, выданным российскими властями… Они провели в стране несколько дней", — сказал Мэй, выступая в парламенте.

При этом ранее премьер заявила, что подозреваемые являются сотрудниками ГРУ и их действия направлялись этой разведструктурой "из высших эшелонов власти РФ".

Утром 4 июля в Эймсбери два человека попали в больницу после "воздействия неизвестного вещества". Одна из пострадавших скончалась, мужчина — пришел в сознание. В Скотленд-Ярде заявили, что они отравились тем же веществом, что и экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Эймсбери находится неподалеку от Солсбери, где в начале марта отравили Скрипалей. Лондон обвинил в отравлении Москву, но не привел никаких доказательств. Россия свою причастность категорически отрицает. Москва не раз предлагала провести совместное расследование инцидента, однако Лондон проигнорировала инициативу и отказал в доступе к Скрипалям.

Также МИД уличил британского премьера Терезу Мэй во лжи. Так, она утверждала, что яд для Скрипалей изготовили в России. Однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли. В середине мая экс-офицер ГРУ покинул больницу, его дочь выписали еще в середине апреля. Она заявила, что вернется в Россию.