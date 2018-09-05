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Гостиница из "дела Скрипалей" стала новой достопримечательностью Лондона

Сюжет:
Дело об отравлении Скрипалей (1671)
(обновлено: 16:58 05.09.2018)
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© REUTERS / Toby MelvilleСотрудники полиции около отеля City Stay в Лондоне. 5 сентября 2018Сотрудники полиции около отеля City Stay в Лондоне. 5 сентября 2018
© REUTERS / Toby Melville

ЛОНДОН, 5 сен – РИА Новости, Мария Табак. Гостиница City Stay Hotel, в которой, как утверждает Скотленд-Ярд, останавливались подозреваемые в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей, пользуется повышенным интересом у зевак, передает корреспондент РИА Новости.

Подозреваемые в попытке убийства Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери Александр Петров и Руслан Боширов
© REUTERS / Metroplitan Police
Мэй назвала подозреваемых по "делу Скрипалей" сотрудниками ГРУ
В английском городе Солсбери 4 марта, согласно утверждениям британских властей, были отравлены работавший на британские спецслужбы бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает. В среду Королевская прокурорская служба объявила о предъявлении обвинений двум гражданам РФ по делу об отравлении Скрипалей и сообщила, что выпущены европейские ордеры на их арест. Как утверждает Скотланд-Ярд, именно в City Stay Hotel подозреваемые находились во время пребывания в Лондоне в начале марта.

Возле четырехэтажного здания недорогой по лондонским меркам гостиницы (ночь в двухместном номере стоит порядка 60 фунтов) собралась пара десятков журналистов. Никто из постояльцев отеля, которые поднимаются по лестнице в сопровождении одного из дежурящих у здания полицейских, не выражает желания говорить с представителями прессы. Гостиница находится в небогатом и не слишком благополучном районе Боу на востоке Лондона, где проживают преимущественно иммигранты, выходцы из стран Африки, Ближнего Востока и Азии.

"Вообще-то я тоже не имею права с вами говорить, — сказал агентству чернокожий сотрудник охраны отделения банка Barclay`s, непосредственно примыкающего к зданию City Stay Hotel. – Я могу лишь сказать, что полиция приехала сегодня утром, после того как были объявлены все эти новости. И они тут не потому, что что-то происходит, а чтобы просто обеспечивать порядок, поскольку народ скопился".

"Нет, раньше я полицию тут не видел, и с нами никто из них не говорил. Вообще нам не положено слишком интересоваться тем, что происходит в соседнем здании, мы тут, чтобы охранять банк. В банке все в порядке, заходили пообщаться пара журналистов, как вы, но больше никто ничего не спрашивал", — добавил он.

Полицейские в Солсбери, рядом с местом, где был найден Сергей Скрипаль и его дочь. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Копылова
Опубликованы фото подозреваемых по "делу Скрипалей"
На вопрос, как его зовут, сотрудник охраны ответил, смеясь: "Вы что, думаете, я скажу?"

Еще более жестко выразился сидящий за стойкой регистрации сотрудник салона оптики напротив. "Валите отсюда, я не скажу ни слова таким, как вы. Журналисты и политики – твари, я с такими не общаюсь", — сказал он, нецензурно ответив на просьбу назвать свое имя.

Местные жители проявляют интерес к происходящему. "Ты прикинь, прямо рядом со мной жили эти, ну как их, российские агенты, помнишь "Новичок", всю эту историю?— громко говорил по телефону восточного вида мужчина. – Прямо рядом со мной!".

Журналисты, уже отснявшие гостиницу со всех возможных ракурсов, вынуждены непрерывно отвечать на вопросы любопытствующих. Реакция на сообщение о том, что именно в этом здании жили подозреваемые в отравлении Скрипалей, у прохожих разная: одни почему-то начинают улыбаться, другие – расстраиваться. "Ну что происходит в этом мире с людьми", — патетически воскликнула сгорбленная пожилая женщина. Другие явно стараются побыстрей унести ноги, третьи разражаются восторженным потоком нецензурной брани, долго смотрят на гостиницу и уходят. Многие прохожие, впрочем, не интересуются вовсе. Присутствие полиции в этом районе Лондона – не редкость, грабежи и убийства тут происходят довольно часто, так что опытные местные предпочитают лишнего не знать.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в мае заявил, что "дело Скрипаля" рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее заявила, что по делу Скрипалей в Форин-офис было направлено около 60 дипломатических нот с требованием предоставить России доступ к расследованию, пострадавшим гражданам РФ, а также с запросом о правовой помощи и предложениями о сотрудничестве, в том числе о проведении совместного расследования, но британские власти на них не отреагировали.

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