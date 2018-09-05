Состояние здоровья Вышинского "в норме", считают в украинской прокуратуре

КИЕВ, 5 сен – РИА Новости. Состояние здоровья руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского "в норме", сообщили информационному агентству "Украинские новости" в украинской прокуратуре.

Херсонский суд в среду удовлетворил ходатайство защиты Вышинского о его немедленном медицинском обследовании, журналист был госпитализирован из зала суда. Его адвокат Андрей Доманский объяснил, что ходатайство было подано в связи с резким ухудшением состояния здоровья Вышинского, который ранее перенес инфаркт, и непонятным "лечением" в СИЗО.

"Измерили давление, сделали кардиограмму. Все в норме", — сказала представитель украинской прокуратуры Татьяна Тихончик. По ее словам, "инфаркт не установили" и повезли обратно в суд.

Сотрудники службы безопасности Украины 15 мая ворвались в офис, где работают корреспонденты РИА Новости в Киеве, они провели обыск, который продолжался около восьми часов. Одновременно в Киеве был задержан руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский. Его подозревают в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене из-за журналистских публикаций.

Суд в Херсоне 17 мая арестовал Вышинского на 60 дней без возможности внесения залога. Защита обжаловала это решение в апелляционном суде Херсонской области, однако суд в обжаловании отказал. В июле арест Вышинского был продлен до 8 сентября.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции" и подчеркнул, что арест Вышинского — "абсолютно беспрецедентная и абсолютно недопустимая политика сегодняшних украинских правителей, она должна найти соответствующее отражение в реакции журналистского сообщества и международных правозащитных организаций".

Он также выразил надежду, что удастся добиться освобождения Вышинского, в том числе с помощью давления на Украину международных организаций. Главный редактор МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян охарактеризовала решение суда это как "решение в духе "европейских ценностей по-украински" и заявила, что агентство продолжит бороться за скорейшее освобождение Вышинского.