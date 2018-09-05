В ДНР призвали дополнить соглашение о перемирии в Донбассе

Портрет Александра Захарченко и цветы у здания кафе Сепар в Донецке, где произошел взрыв в результате которого погиб глава ДНР Александр Захарченко

Портрет Александра Захарченко и цветы у здания кафе Сепар в Донецке, где произошел взрыв в результате которого погиб глава ДНР Александр Захарченко

ДОНЕЦК, 5 сен — РИА Новости. Полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе Денис Пушилин призвал дополнить соглашение о "школьном" перемирии в Донбассе мерой контроля в виде запрета диверсий и терактов.

С 29 августа в Донбассе действует согласованное контактной группой "школьное" перемирие.

"В связи с беспрецедентным актом диверсии, в результате которой был убит глава Донецкой народной республики Александр Захарченко, подписант минских соглашений, делегация республики заявила о необходимости дополнить "школьное" перемирие специальной мерой контроля – запретом на диверсионную и террористическую деятельность, а также закрепить это предложение письменно", — говорится в заявлении Пушилина, распространенном его пресс-службой.

Глава ДНР Захарченко погиб в пятницу вечером в результате взрыва в кафе "Сепар" в центре Донецка. Министр доходов и сборов самопровозглашенной республики Александр Тимофеев при взрыве получил тяжелые ранения. Кроме того, погиб охранник Захарченко. По данным МЧС, пострадали 11 человек. Власти ДНР признали произошедшее терактом. По словам врио главы республики Дмитрия Трапезникова, по подозрению в убийстве Захарченко задержаны несколько человек, они подтвердили, что имела место диверсия со стороны Киева. В свою очередь в СБ Украины отвергли обвинения в причастности к убийству.

Президент РФ Владимир Путин назвал убийство Захарченко подлым, подчеркнув, что те, кто выбрал путь террора, не хотят искать мирное решение конфликта. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что практически нет сомнений, что за убийством главы ДНР стоит Киев. СК РФ возбудил уголовное дело.