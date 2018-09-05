Москалькова возмущена ситуацией вокруг Вышинского

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова возмущена ситуацией вокруг журналиста Кирилла Вышинского, которого после инфаркта привезли в суд, просит мировое правозащитное сообщество вмешаться в дело для его освобождения.

Ранее журналист был госпитализирован из зала суда после ходатайства о его медосмотре в связи с резким ухудшением в последние дни состояния здоровья.

"Я чрезвычайно волнуюсь за нашего узника совести, иначе как с чувством возмущения не могу воспринимать информацию о том, что после приступа его доставили в больницу и снова повезли в суд, невзирая на то, что он перенёс инфаркт. Я обращаюсь ко всему правозащитному мировому сообществу, ко всем неравнодушным людям, может быть, наконец, наши голоса услышит правительство Украины и сделает всё, что необходимо было сделать уже давно — выпустить на свободу узника совести", — заявила РИА Новости Москалькова.

Сотрудники службы безопасности Украины 15 мая ворвались в офис, где работают корреспонденты РИА Новости в Киеве, они провели обыск, который продолжался около восьми часов. Одновременно в Киеве был задержан руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский. Его подозревают в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене из-за журналистских публикаций. Суд в Херсоне 17 мая арестовал Вышинского на 60 дней без возможности внесения залога. Защита обжаловала это решение в апелляционном суде Херсонской области, однако суд в обжаловании отказал. В июле арест Вышинского был продлен до 8 сентября.