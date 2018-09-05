В Таиланде мальчик случайно встретил отца на школьной экскурсии в тюрьму

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. В Таиланде школьников отвели на экскурсию в тюрьму, и один из мальчиков встретил там своего отца. О необычной встрече рассказал организатор поездки Арон Хунмун.

Оба — и мужчина, и мальчик — разрыдались, а школьник попросил учителя разрешить ему поговорить с родителем. Охранники уступили, и мальчик кинулся отцу в объятия. Мужчина плакал, говорил, что ему стыдно перед сыном и его одноклассниками, и обещал стать хорошим человеком.

"Я тебя не стыжусь", — ответил мальчик.

"Это было насколько впечатляющее, настолько и удручающее зрелище", — признался Хунмун.

Он добавил, что подобная сцена должна стать уроком для тех, кто не ценит свободу.