Полиция дежурит у гостиницы, где ночевали подозреваемые по "делу Скрипалей"

ЛОНДОН, 5 сен – РИА Новости, Мария Табак. Двое полицейских дежурят с утра у небольшой гостиницы City Stay Hotel в районе Боу на востоке Лондона, где, согласно утверждениям столичной полиции, в начале марта ночевали подозреваемые по "делу Скрипалей", передает корреспондент РИА Новости от здания отеля.

В английском городе Солсбери 4 марта, согласно утверждениям британских властей, были отравлены работавший на британские спецслужбы бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. В среду Королевская прокурорская служба объявила о предъявлении обвинений двум гражданам РФ по делу об отравлении Скрипалей и сообщила, что выпущены европейские ордеры на их арест. Как утверждает Скотланд-Ярд, именно в City Stay Hotel подозреваемые находились во время пребывания в Лондоне в начале марта.

"Мы дежурим здесь примерно с 11 утра, после окончания нашей смены нас сменят коллеги", — рассказал агентству констебль Джордан.

"Мы здесь, потому что место сейчас вызывает интерес у СМИ и общественности. Так-то все спокойно", — добавил он.

По его словам, гостиница работает в нормальном режиме.

"Да, гостиница работает, но мы пропускаем только постояльцев. Журналисты не допускаются", — отметил он.

Корреспондент дозвонился в отель, однако его сотрудник отказался отвечать на какие-либо вопросы, предложив перезвонить позднее.

Между тем, у гостиницы уже скопилось немало журналистов. Им приходится довольствоваться фото- и видеосъемкой здания, поскольку никто из проходящих внутрь здания на их вопросы не отвечает.

Прохожие интересуются происходящим, спрашивают, почему у здания дежурит полиция.

"Вы знаете историю про Скрипалей?", — спросила корреспондент РИА Новости в ответ на вопрос одного из прохожих.

"Неа", — коротко ответил он и, улыбнувшись, прошел дальше.

Некоторые из тех, кто слышали о "деле Скрипалей", останавливаются в надежде увидеть что-то интересное, но быстро разочаровываются.

Район, где находится гостиница – небогатый и не слишком благополучный, здесь проживают преимущественно иммигранты, выходцы из стран Африки, Ближнего Востока и Азии.

Утром 4 июля в Эймсбери два человека попали в больницу после "воздействия неизвестного вещества". Одна из пострадавших скончалась, мужчина — пришел в сознание. В Скотленд-Ярде заявили, что они отравились тем же веществом, что и экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Эймсбери находится неподалеку от Солсбери, где в начале марта отравили Скрипалей. Лондон обвинил в отравлении Москву, но не привел никаких доказательств. Россия свою причастность категорически отрицает. Москва не раз предлагала провести совместное расследование инцидента, однако Лондон проигнорировала инициативу и отказал в доступе к Скрипалям.

Также МИД уличил британского премьера Терезу Мэй во лжи. Так, она утверждала, что яд для Скрипалей изготовили в России. Однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли. В середине мая экс-офицер ГРУ покинул больницу, его дочь выписали еще в середине апреля. Она заявила, что вернется в Россию.