Мэй назвала подозреваемых по "делу Скрипалей" сотрудниками ГРУ

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Глава правительства Великобритании Тереза Мэй назвала обвиняемых в причастности к отравлению в Солсбери россиян Сергея и Юлии Скрипалей сотрудниками ГРУ.

"Правительство (Великобритании) пришло к выводу, что двое обвиняемых в причастности к атаке на Сергея и Юлию Скрипаль являются членами разведсообщества — сотрудниками военной разведки ГРУ", — сказала Мэй, выступая в парламенте.

Кроме того, МИД Британии вызвал временного поверенного в делах России. ему сделано представление после публикации данных о расследовании в Солсбери.

"Противоречивая информация"

Помощник президента Юрий Ушаков заявил, что из Лондона идет противоречивая информация и трудно разобраться, какие сигналы посылает Великобритания.

Когда его попросили прокомментировать опубликованные британской стороной фотографии и фамилии лиц, якобы причастных к отравлению Скрипалей, он ответил, что не знает, о каких данных идет речь.

"Эти фамилии мне лично ничего не говорят, как и вам, я думаю. Тем более там был еще комментарий по линии Скотланд-Ярда, что эти фамилии якобы вымышленные", — добавил Ушаков.

По его словам, "эти данные — это не данные, а непонятно что".

"Сделать Россию изгоем"

Сотрудник Института проблем международной безопасности РАН Алексей Фененко, в свою очередь, назвал конечную цель Лондона в кампании по "делу Скрипалей".

По его словам, в Британии хотят доказать, что Россия — государство-изгой, которое применяет химическое оружие, то есть фактически находится вне современного цивилизованного общества.

Кроме того, он отметил, что обвинения прокуратуры Великобритании синхронны с подобными заявлениями в адрес президента Сирии в применении химоружия.

Только следует какой-то кризис вокруг Асада в Сирии, как на днях, например, предупреждение (президента США Дональда) Трампа — сразу же англичане "достают" дело Скрипалей. Скажем так, "клиент" России Асад применяет химоружие, и сама Россия делает тоже. Это конечная цель пропагандистской кампании", — считает Фененко.

"Возвращаемся во времена Второй мировой войны"

По словам специалиста, России давно пора понять, что мы "перестали жить в мире второй половины 20 века", когда право является инструментом межгосударственного взаимодействия.

"Нам поря понять, что мы снова возвращаемся во время до Второй мировой войны, когда право по сути было только одно: у кого лучше вооружение. Это главный гарант нашей безопасности", — отметил он.

По его мнению, в связи с обвинениями прокуратуры Британии стоит готовиться к ограничениям личных поездок в США и Великобританию.

"Кому-то это, конечно, не понравится, но будет сокращена резко выдача виз (гражданам РФ — ред.), а, во-вторых, могут начаться аресты фактически любого гражданина России в этих странах", — отметил Фененко.

Отравления в Британии

В начале июля в Эймсбери два человека попали в больницу после "воздействия неизвестного вещества". Одна из пострадавших скончалась, мужчина — пришел в сознание. В Скотленд-Ярде заявили, что они отравились тем же веществом, что и экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Эймсбери расположен неподалеку от Солсбери, где в начале марта отравили Скрипалей. Лондон обвинил в отравлении Москву, но не привел никаких доказательств. Россия категорически отрицает свою причастность к происшествию. Кроме того, Москва неоднократно предлагала провести совместное расследование инцидента. Лондон проигнорировал инициативу и отказал в доступе к Скрипалям.

Также МИД уличил британского премьера Терезу Мэй во лжи. Так, она утверждала, что яд для Скрипалей изготовили в России. Однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли. В середине мая экс-офицер ГРУ покинул больницу, его дочь выписали еще в середине апреля. Она заявила, что вернется в Россию.