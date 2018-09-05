МИД Ирана рассказал, при каких условиях страна не выйдет из ядерной сделки

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Заместитель главы МИДа Ирана по политическим делам Аббас Аракчи (Seyed Abbas Araqchi) в среду заявил, что Иран не будет выходить из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), пока страна может продавать свою нефть, сообщает иранское агентство Тасним.

Второй блок антииранских санкций США должен вступить в силу до 4 ноября. Эти ограничительные меры будут касаться, в частности, энергетического сектора Ирана. Но представитель МИДа допустил, что поставки нефти могут продолжиться и после 4 ноября, несмотря на введение санкций. В этом случае Иран продолжит работу в рамках СВПД и далее. "И даже после 4 ноября, когда США официально восстановят санкции, если мы все еще сможем продавать нефть, мы может рассмотреть вероятность продолжения работы с СВПД", — приводит слова замминистра агентство.

"Мы четко заявили европейцам, что если наши основные интересы в том, что касается СВПД, (а именно — ред.) продажа нефти… не будут сохранены, то оставаться в рамках соглашения далее для нас не будет нести никакой выгоды… До тех пор, пока мы можем продавать нефть, оставаться в СВПД будет в наших собственных интересах", — подчеркнул Аракчи и призвал европейских участников СВПД выполнить их обещания о контрмерах к санкциям США против Ирана до 4 ноября, отметив, что любые действия, предпринятые европейцами после этой даты, будут бесполезны.

Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят СВПД, выполнение которого снимает с Ирана экономические и финансовые санкции СБ ООН, США и Евросоюза. Но в 2018 году президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон выходит из соглашения и восстанавливает санкции против Ирана, в том числе вторичные — против других стран, ведущих бизнес с Ираном.

Остальные члены "шестерки" выступили против подобного шага США. Европейские партнеры Вашингтона заявили, что намерены по-прежнему соблюдать условия соглашения с Ираном. Оставшиеся в ядерном договоре государства занимаются разработкой мер, которые позволят защитить компании от американских санкций за сотрудничество с Ираном.

Так, Евросоюз ввел 7 августа в действие обновленный блокирующий регламент, отменяющий на территории ЕС действие санкций США. Эта мера является частью поддержки Евросоюзом имплементации ядерного соглашения с Ираном и торгово-экономических отношений со страной. Положения блокирующего устава также направлены на возмещение европейским компаниям убытков, связанных с санкциями.