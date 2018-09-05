В Минске началось заседание контактной группы по Донбассу

МИНСК, 5 сен – РИА Новости. Заседание контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе началось в Минске, сообщила в среду пресс-служба МИД Белоруссии.
Виктория Талакина, пресс-секретарь полпреда самопровозглашенной Донецкой народной республики на переговорах Дениса Пушилина, подтвердила, что встреча началась. "В Минске началось заседание контактной группы", — написала она на своей странице в Facebook.
Ранее полпред РФ на переговорах Контактной группы Борис Грызлов сообщил, что делегация Киева отказалась почтить память погибшего главы непризнанной Донецкой народной республики Александра Захарченко.