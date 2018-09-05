В СК ответили на обвинения в подмене черных ящиков самолета Качиньского

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Следственный комитет опроверг сообщения СМИ о "подмене" черных ящиков самолета, при крушении которого погиб президент Польши Лех Качиньский.

В ведомстве отметили, что такие публикации основаны на фантазиях, а не на фактах.

"Работы по вскрытию и копированию информации со штатных самописцев производились с участием авиационных специалистов из Польши, а также их военной прокуратуры, а вскрытие и копирование информации с последнего, польского — вообще в Варшаве", — напомнила официальный представитель СК Светлана Петренко.

Также она рассказала, что потерпевший крушение самолет был дополнительно оборудован нештатным бортовым самописцем, установку которого не согласовали с разработчиком.

"Как в материалах уголовных дел, так и в окончательном отчете МАК четко зафиксировано, что на месте катастрофы были обнаружены: бортовой защищенный звуковой регистратор, бортовой защищенный параметрический регистратор, бортовой эксплуатационный параметрический регистратор (дублирующий, так называемый регистратор быстрого доступа), а также бортовой эксплуатационный параметрический регистратор АТМ, который, подчеркиваем, польская сторона установила самостоятельно в качестве дополнительного. Кстати, его установка не была согласована ни с разработчиком самолета (ОАО "Туполев"), ни с разработчиком системы регистрации (ОАО НПО "Прибор")", — добавила представитель СК.

Самолет Ту-154 Качиньского в 2010 году потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту Смоленск-Северный. На борту находились 96 человек: 88 пассажиров и восемь членов экипажа, летевших на траурные мероприятия в Катыни. Все погибли.

Причины авиакатастрофы

В конце августа представитель СК заявила, что у российского следствия не осталось вопросов о причинах катастрофы: к ней привела совокупность факторов. Среди них были названы сложные метеоусловия и ошибки экипажа. Петренко отметила, что все другие версии, в том числе высказанные польской стороной, были тщательно проверены. В частности, версия о взрыве проверялась в числе первоочередных, но подтверждения не нашла. К таким же выводам пришли и специалисты Межгосударственного авиационного комитета по итогам своего расследования.

Как рассказали в СК, польские следователи уже одиннадцать раз приезжали в Россию для работы с вещественными доказательствами. При их участии неоднократно проводились осмотры как места крушения самолета, так и фрагментов Ту-154. Тем не менее от компетентных органов Польши поступил очередной запрос о проведении процессуальных действий в России. СК его удовлетворил.