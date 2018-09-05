В СК ответили на обвинения в подмене черных ящиков самолета Качиньского

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Следственный комитет опроверг сообщения СМИ о "подмене" черных ящиков самолета, при крушении которого погиб президент Польши Лех Качиньский.
В ведомстве отметили, что такие публикации основаны на фантазиях, а не на фактах.
"Работы по вскрытию и копированию информации со штатных самописцев производились с участием авиационных специалистов из Польши, а также их военной прокуратуры, а вскрытие и копирование информации с последнего, польского — вообще в Варшаве", — напомнила официальный представитель СК Светлана Петренко.
Также она рассказала, что потерпевший крушение самолет был дополнительно оборудован нештатным бортовым самописцем, установку которого не согласовали с разработчиком.
Самолет Ту-154 Качиньского в 2010 году потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту Смоленск-Северный. На борту находились 96 человек: 88 пассажиров и восемь членов экипажа, летевших на траурные мероприятия в Катыни. Все погибли.
Причины авиакатастрофы
Как рассказали в СК, польские следователи уже одиннадцать раз приезжали в Россию для работы с вещественными доказательствами. При их участии неоднократно проводились осмотры как места крушения самолета, так и фрагментов Ту-154. Тем не менее от компетентных органов Польши поступил очередной запрос о проведении процессуальных действий в России. СК его удовлетворил.