В Херсоне возобновилось заседание по делу Вышинского

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Заседание Херсонского городского суда по делу журналиста Кирилла Вышинского возобновилось после его медобследования, сообщил РИА Новости адвокат Андрей Доманский.

Ранее журналист был госпитализирован из зала суда после ходатайства о его медосмотре в связи с резким ухудшением в последние дни состояния здоровья.

"Продолжили заседание. Суд обязал следствие до 7 сентября провести полное медицинское освидетельствование Кирилла", — сообщил РИА Новости Доманский.

Кроме того, защита заявила отвод судье, это ходатайство ещё не рассмотрено, сообщил адвокат.

Ранее Вышинский, выступая во время заседания суда, сказал, что на прошлой неделе находился в тяжелом состоянии, ему оказали медицинскую помощь.

"Еще раз хочу подтвердить слова адвоката, что на прошлой неделе я был в тяжелом состоянии, мне долго оказывали медицинскую помощь, она заключается в инъекциях. После чего было проведено ЭКГ с третьего раза, фельдшер сказала, что она с трудом может что-либо разобрать в том, что она видит. У неё есть разные подозрения", — сказал Вышинский.

Позже журналист сказал, что плохо себя чувствует и не в состоянии присутствовать на заседании.

"Если вы хотите, чтобы я у вас на глазах потерял сознание, пожалуйста, можно проводить заседание, но я, например, не очень хорошо себя чувствую для того, чтобы принимать участие в заседании", — сказал Вышинский.

Суд должен рассмотреть вопрос о продлении или изменении меры пресечения Вышинскому.