Посол США в Лондоне поддержал британскую позицию по "делу Скрипалей"

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. США и Великобритания разделяют позицию об ответственности России за инцидент в Солсбери, заявил посол США в Великобритании Роберт Вуд Джонсон.

"США и Великобритания занимают совместную твердую позицию о том, чтобы считать Россию ответственной за этот акт агрессии на Британию", — написал в Twitter дипломат.

Ранее прокуратура Великобритании заявила, что располагает данными о двух россиянах, подозреваемых в причастности к отравлению в Солсбери экс-сотрудника российских спецслужб Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Позже Скотланд-Ярд опубликовал фотографии подозреваемых. На размещенных на сайте полиции снимках изображены два небритых мужчины, одетых в рубашки и темную верхнюю одежду. Фотоснимки подписаны: Александр Петров и Руслан Боширов. В среду Королевская прокурорская служба объявила о предъявлении обвинений двум гражданам РФ по делу об отравлении Скрипалей и сообщила, что выпущены европейские ордеры на их арест.

Утром 4 июля в Эймсбери два человека попали в больницу после "воздействия неизвестного вещества". Одна из пострадавших скончалась, мужчина — пришел в сознание. В Скотленд-Ярде заявили, что они отравились тем же веществом, что и экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Эймсбери находится неподалеку от Солсбери, где в начале марта отравили Скрипалей. Лондон обвинил в отравлении Москву, но не привел никаких доказательств. Россия свою причастность категорически отрицает. Москва не раз предлагала провести совместное расследование инцидента, однако Лондон проигнорировала инициативу и отказал в доступе к Скрипалям.

Также МИД уличил британского премьера Терезу Мэй во лжи. Так, она утверждала, что яд для Скрипалей изготовили в России. Однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли. В середине мая экс-офицер ГРУ покинул больницу, его дочь выписали еще в середине апреля. Она заявила, что вернется в Россию.