Филиппинка "вышла замуж" за погибшего возлюбленного во время похорон

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Филиппинка "вышла замуж" за погибшего возлюбленного, пишет RT со ссылкой на местные СМИ.

Молодой человек Зарин погиб в автокатастрофе в возрасте 22 лет. Не смирившись с потерей, 19-летняя девушка устроила "свадьбу" прямо во время его похорон: невеста пришла проститься с "будущим супругом" в белом платье и организовала церемонию "бракосочетания".

Зарин также планировала надеть на палец усопшего обручальное кольцо, но после неудачной попытки вложила его в руку жениха.

Отмечается, что родственники молодого человека не стали возражать против необычной церемонии и позволили девушке "выйти замуж" за погибшего сына.