ДОНЕЦК, 5 сен — РИА Новости. Министерство внутренних дел самопровозглашенной Донецкой народной республики в среду заявило о непричастности к теракту двух мужчин, находившихся в кафе "Сепар" в Донецке в день убийства главы ДНР Александра Захарченко.

Ранее МВД ДНР объявило их в розыск.

"Министерство внутренних дел благодарит граждан за предоставленную информацию. Причастность к инциденту лиц, чьи фотографии были размещены ранее, не подтверждена", — говорится в сообщении пресс-службы.

Глава ДНР Захарченко погиб 31 августа в результате взрыва в кафе "Сепар" в центре Донецка. Кроме того, погиб охранник Захарченко. По данным МЧС, пострадали 11 человек. Власти ДНР признали произошедшее терактом. По словам врио главы республики Дмитрия Трапезникова, по подозрению в убийстве Захарченко задержаны несколько человек, они подтвердили, что имела место диверсия со стороны Киева. В свою очередь, в СБ Украины отвергли обвинения в причастности к убийству.

Президент России Владимир Путин назвал убийство Захарченко подлым, подчеркнув, что те, кто выбрал путь террора, не хотят искать мирное решение конфликта. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что практически нет сомнений, что за убийством главы ДНР стоит Киев. СК России возбудил уголовное дело.