ЛОНДОН, 5 сен — РИА Новости, Денис Ворошилов. Великобритания продолжит поддерживать контакты с Россией в вопросах международной безопасности и мира, однако будет противостоять действиям ГРУ, заявила премьер Британии Тереза Мэй.

Ранее Мэй заявила, что подозреваемые в отравлении Юлии и Сергея Скрипаль якобы являются сотрудниками ГРУ, а к организации нападения причастно российское государство.

"Как член СБ ООН мы продолжим поддерживать связи с Россией в вопросах международной безопасности и мира… Но мы были правы, выбрав политику в отношении России. Сейчас мы усилим меры, предпринимаемые против ГРУ. Мы знаем, что ГРУ является угрозой для наших союзников и наших граждан", — сказала Мэй, выступая в парламенте в среду.

По ее словам, в результате расследования ЧП в Солсбери в Британии "была вскрыта роль ГРУ при отвратительной химической атаке в Солсбери".

"Урок, который мы усвоили после ситуации в Солсбери, — мы должны предпринять совместные усилия, особенно против ГРУ. Мы укрепили наше понимание того, что ГРУ делает в наших странах, пролили свет на их действия, выявили их методы. Мы поделились всем с союзниками. Я не могу вдаваться в детали, но вместе с союзниками мы применим весь спектр инструментов спецслужб для противостояния угрозе ГРУ. Но еще раз хочу подчеркнуть — мы не намерены ссориться с российским народом", — добавила Мэй.

Утром 4 июля в Эймсбери два человека попали в больницу после "воздействия неизвестного вещества". Одна из пострадавших скончалась, мужчина — пришел в сознание. В Скотленд-Ярде заявили, что они отравились тем же веществом, что и экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Эймсбери находится неподалеку от Солсбери, где в начале марта отравили Скрипалей. Лондон обвинил в отравлении Москву, но не привел никаких доказательств. Россия свою причастность категорически отрицает. Москва не раз предлагала провести совместное расследование инцидента, однако Лондон проигнорировала инициативу и отказал в доступе к Скрипалям.

Также МИД уличил британского премьера Терезу Мэй во лжи. Так, она утверждала, что яд для Скрипалей изготовили в России. Однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли. В середине мая экс-офицер ГРУ покинул больницу, его дочь выписали еще в середине апреля. Она заявила, что вернется в Россию.