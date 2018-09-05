МИНСК, 5 сен — РИА Новости. Представители Киева отказалась почтить память погибшего лидера самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко, сообщил полпред России на переговорах Контактной группы Борис Грызлов.

"Украинская делегация отказалась почтить память Александра Захарченко на заседании Контактной группы", — сказал Грызлов журналистам.

Глава ДНР Захарченко погиб 31 августа в результате взрыва в кафе "Сепар" в центре Донецка. Кроме того, погиб охранник Захарченко. По данным МЧС, пострадали 11 человек. Власти ДНР признали произошедшее терактом. По словам врио главы республики Дмитрия Трапезникова, по подозрению в убийстве Захарченко задержаны несколько человек, они подтвердили, что имела место диверсия со стороны Киева. В свою очередь, в СБ Украины отвергли обвинения в причастности к убийству.

Президент России Владимир Путин назвал убийство Захарченко подлым, подчеркнув, что те, кто выбрал путь террора, не хотят искать мирное решение конфликта. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что практически нет сомнений, что за убийством главы ДНР стоит Киев. СК России возбудил уголовное дело.

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