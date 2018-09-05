В ЕС следят за сообщениями о возможной передаче Google данных пользователей

БРЮССЕЛЬ, 5 сен — РИА Новости. Европейские органы, контролирующие соблюдение законодательства Евросоюза о защите персональных данных, в курсе сообщений СМИ о возможной передаче Google конфиденциальных данных своих пользователей, сообщила еврокомиссар по вопросам юстиции, прав потребителей и гендерного равенства Вера Юрова.

Агентство Блумберг сообщило ранее, что Google и MasterCard в результате четырехлетних переговоров заключили тайное соглашение по передаче данных по операциям пользователей платежной системы, благодаря чему рекламодатели интернет-гиганта получили возможность анализировать, покупали ли клиенты MasterCard рекламируемые поисковиком товары. По данным агентства, Google вел аналогичные переговоры с другими платежными системами, но об их результатах не сообщается.

"Европейские регуляторы, контролирующие защиту данных, отслеживают эту и другие ситуации. Это показывает, что по-прежнему сохраняется угроза, что отдельные компании и организации не следуют правилам GDPR (Общего регламента ЕС по защите данных). Я не могу сказать, ведется ли расследование в отношении Google, но полагаю, что органы, занимающиеся защитой данных, уделяют внимание этому и другим случаям", — сказала Юрова журналистам в Брюсселе.

Регламент GDPR вступил в ЕС в силу в мае 2018 года, заменив рамочную директиву о защите персональных данных от 24 октября 1995 года.

Новый регламент ЕС расширяет понятие персональных данных, вводит понятие их трансграничной передачи, "псевдоанонимизации", устанавливает "право на забвение", определяет роль должностного лица по защите данных. Документ обязывает компании устанавливать ориентированные на потребителя настройки защиты персональных данных. В частности, пользователи получат право на полное удаление персональной информации, а для использования персональных данных лиц моложе 16 лет потребуется разрешение родителей или опекунов.

В случае нарушений требований регламента компании могут быть оштрафованы на сумму до 20 миллионов евро или до 4% годового оборота в зависимости от тяжести нарушения.