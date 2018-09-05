КИЕВ, 5 сен — РИА Новости. Суд в Херсоне продолжит в среду рассматривать ходатайство о продлении меры пресечения руководителю портала РИА Новости Украина Вышинскому в среду, его везут в суд, сообщил его адвокат Андрей Доманский.

Херсонский суд в среду удовлетворил ходатайство защиты Вышинского о его немедленном медицинском обследовании, журналист был госпитализирован из зала суда. Его адвокат Андрей Доманский объяснил, что ходатайство было подано в связи с резким ухудшением состояния здоровья Вышинского, который ранее перенес инфаркт, и непонятным "лечением" в СИЗО.

"Только что секретарь следственного судьи Херсонского городского суда Херсонской области сообщила защитникам, что рассмотрение ходатайства о продлении срока содержания под стражей Кирилла Вышинского состоится сегодня в 15.00 (совпадает с мск) и что нашего подзащитного уже доставляют в суд", — написал Доманский на своей странице в Facebook.

В комментарии РИА Новости Доманский сказал, что "СБУ получило заключение врачей, что Кирилл может участвовать в заседании, его уже доставляют в суд". По словам Доманского, адвокаты также возвращаются в зал суда.

Заседание было назначено на 15.00 по местному времени (совпадает с мск), однако ни адвокаты, ни Вышинский не успевают вернуться к этому сроку. Журналисты также уже разъехались. "Не исключено, что с этой целью так и назначили", — предположил адвокат.

Сотрудники службы безопасности Украины 15 мая ворвались в офис, где работают корреспонденты РИА Новости в Киеве, они провели обыск, который продолжался около восьми часов. Одновременно в Киеве был задержан руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский. Его подозревают в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене из-за журналистских публикаций. Суд в Херсоне 17 мая арестовал Вышинского на 60 дней без возможности внесения залога. Защита обжаловала это решение в апелляционном суде Херсонской области, однако суд в обжаловании отказал. В июле арест Вышинского был продлен до 8 сентября.