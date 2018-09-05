Киев нарушает личную свободу Вышинского и его права, заявили в Совфеде

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Действия Киева в отношении руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского нарушают его личную свободу и являются ярким примером государственного вмешательства в важнейшую сферу человеческой жизни — коммуникацию, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

Херсонский городской суд удовлетворил ходатайство защиты руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского о его немедленном медицинском обследовании, журналист был госпитализирован из зала суда, сообщил его адвокат Андрей Доманский. По его словам, ходатайство было подано в связи с резким ухудшением в последние дни состояния здоровья Вышинского.

"Как мы видим, следование властями Украины либеральным ценностям провозглашается ей в качестве основного вектора государственной политики, но не подтверждается реальными мерами", — заявил Клишас.

Он подчеркнул, что действия украинских властей представляют собой также нарушение личной свободы Вышинского, а именно свободы беспрепятственно выражать своё мнение по актуальным вопросам политической повестки и доводить свою позицию до общественности.

"Это яркий пример необоснованного и произвольного вмешательства государства в важнейшую сферу человеческой жизни – коммуникацию, являющейся ключевой для развития политической и духовной сферы жизни общества", — сказал парламентарий.

Клишас подчеркнул, что свобода слова в международных документах признаётся в качестве "высокого стремления людей и фундаментальной ценности общественного развития".

Вышинский больше 100 дней находится под арестом по обвинению Киева в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. К нему не допускают российских консульских работников, ссылаясь на то, что у Вышинского украинское гражданство.